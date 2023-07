Le aziende europee non mettono a frutto gli investimenti IT Una ricerca di Sharp Europe evidenzia che le piccole e medie imprese europee si scontrano con carenza di competenze, progetti sbagliati e tecnologie troppo complesse. Pubblicato il 24 luglio 2023 da Redazione

Nelle aziende europee, la maggior parte dei responsabili IT ammette di non possedere le conoscenze sufficienti per stare al passo col cambiamento. Questo emerge da una ricerca commissionata da Sharp Europe e condotta da Censuswide su 5.770 professionisti (responsabile servizi IT o responsabile acquisti IT) di Pmi italiane, francesi, tedesche, britanniche, spagnole, olandesi, svizzere, austriache, polacche e belghe.



In molte aziende sembra mancare la preparazione tecnica di base, necessaria per far fruttare gli investimenti IT compiuti: oltre il 62% degli intervistati (tra gli italiani la percentuale cala al 55%) ha ammesso di non conoscere in maniera adeguata caratteristiche della tecnologie che usa, sia per quanto riguarda i dispositivi hardware sia i servizi cloud. Il 59% (57% in Italia) pensa di non avere sufficienti conoscenze di sicurezza informatica e il 52% ha visto realizzare progetti nati con un’impostazione sbagliata.

C’è anche un 30% (stessa percentuale in Italia) che vede come ostacoli agli investimenti in IT la mancanza di integrazione tra i dispositivi e la complessità dei software; è del 30% anche la quota di chi considera la mancata preparazione dei dipendenti come un ostacolo.

Tra le sfide da affrontare nel breve termine (12 mesi dal sondaggio) ci sono l’ottimizzazione degli investimenti in IT e la gestione della crescita aziendale, citati dal 30% degli intervistati (31% in Italia), la ricerca di nuovi talenti (27% in Italia) e la gestione dell’aumento generale dei costi (35%).



"Valorizzazione degli investimenti in IT e individuazione delle necessarie competenze tecniche sono fattori che, all’interno di un’impresa, ormai coincidono”, ha commentato Carlo Alberto Tenchini, direttore marketing e comunicazione di Sharp Italia. “Adeguate infrastrutture IT, e gestione ottimale di queste da parte di personale qualificato, è valore aggiunto per le aziende che possono così implementare il business e allo stesso tempo affinare l'esperienza dei collaboratori creando un efficiente circolo virtuoso".



Oltre la metà delle aziende, il 52%, ritiene che uno scarso supporto consulenziale abbia impedito fin dall’inizio di sfruttare al meglio gli investimenti IT effettuati. Il 27% degli intervistati pensa afferma che la mancanza di consulenza e assistenza continuative siano penalizzanti.



"In un clima economico difficile le piccole imprese si concentrano sull'efficienza, sulla produttività, sulla redditività e sull'ottenere il corretto ritorno economico degli investimenti effettuati”, ha osservato Colin Blumenthal, vicepresidente europeo IT services di Sharp Europe. “Ma poiché la tecnologia è in continua evoluzione e sempre più complessa, a volte non è così facile come sembra. Per questo motivo ritengo sia opportuno per esse richiedere consulenze esperte, per essere certi che vengano prese le decisioni giuste, soprattutto perché, in base ai settori in cui operano, le Pmi hanno esigenze molto specifiche”.