Linda Yaccarino, la nuovo Ceo è pronta a trasformare Twitter La dirigente, esperta di advertising e di e-commerce, ha promesso di voler trasformare in realtà la visione di Elon Musk.

L’annuncio del nuovo Ceo di Twitter, Linda Yaccarino, non poteva che arrivare con un “cinguettio” di Elon Musk, che dal suo insediamento come nuovo proprietario e amministratore delegato della piattaforma non ha mai smesso di far parlare di sé per scelte impopolari (ma a suo dire necessarie) come i tagli di personale e l’imposizione di un abbonamento mensile per le spunte blu degli account verificati. La nomina di un nuovo amministratore delegato era nell’aria, e la scelta è ricaduta su una manager di comprovata esperienza nel campo dei media, della pubblicità online e dell’e-commerce.



Newyorkese di ascendenze italiane, prima del nuovo incarico in Twitter Yaccarino ha lavorato per quasi 12 anni in NbcUniversal Media, gruppo di società di produzione di contenuti e intrattenimento di cui ha guidato le attività di advertising e le alleanze. La manager è anche membro della onlus Ad Council, che negli Stati Uniti veicola comunicazioni di servizio pubblico per agenzie governative e non governative.



“Sono entusiasta di dare il benvenuto a Linda Yaccarino come nuova Ceo di Twitter!”, ha scritto sulla sua pagina Elon Musk, sottolineando subito dopo quella che sarà la divisione dei ruoli. La nuova Ceo “si focalizzerà principalmente sulle operazioni di business, mentre io mi concentro sulla progettazione di prodotto e sulle nuove tecnologie”, ha proseguito il tweet.





Pronta la replica della nuova Ceo: “Da tempo sono ispirata dalla tua visione per creare un futuro migliore. Non vedo l’ora di contribuire a portare questa visione in Twitter e a trasformare insieme questa azienda!”.



Come osservato da molti, il curriculum di Yaccarino è un’indicazione di come la pubblicità debba restare, probabilmente, la principale fonte di ricavi di Twitter anche dopo la trasformazione progettata da Elon Musk. L’imprenditore punta a creare una piattaforma onnicomprensiva, una “superapp” che includerà diverse applicazioni e funzioni, dalla messaggistica all’e-commerce. La startup di intelligenza artificiale recentemente avviata da Musk potrebbe essere un’importante pedina nello scacchiere.