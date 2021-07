Microsoft Inspire 2021: nuovi vantaggi per i partner, da Teams a Dynamics Nell’evento dedicato all’ecosistema dei partner sono state annunciate piattaforme e aggiornamenti che ampliano le possibilità di guadagno per i fornitori di servizi gestiti, Internet e Cloud provider. Pubblicato il 16 luglio 2021 da Redazione

Un mondo di nuove opportunità per il canale: è quello presentato da Microsoft a Inspire 2021, evento dell’azienda di Redmond che è andato in scena online ma non per questo è stato meno ricco di annunci rispetto alle precedenti edizioni in presenza. Per Microsoft, anzi, il dopo pandemia è stato un periodo di particolare fermento, a partire dal grande balzo in avanti della piattaforma Ucc Microsoft Teams (145 milioni di utenti attivi giornalieri) e fino all’annuncio di Windows 11 e, ancora, in occasione di Inspire 2021, la presentazione di Windows 365, l’atteso servizio di sistema operativo in cloud. Oltre che gli utenti finali, le novità annunciate interessano anche i partner di canale.

“L’emergenza sanitaria ha portato a una rapida evoluzione dei modelli di lavoro, che è destinata a durare e a dar vita a moderni ambienti di lavoro ibridi”, ha commentato Fabio Santini, direttore della divisione Global Partner Solution di Microsoft Italia. “Con la nostra conferenza Inspire intendiamo celebrare il vasto ecosistema di partner Microsoft, che in tutto il mondo conta 400.000 realtà e oltre 22 milioni di professionisti, impegnati a supportare le organizzazioni nei propri percorsi di trasformazione digitale, offrendo la propria expertise e soluzioni verticali altamente personalizzate. I numerosi annunci odierni, e in particolare il lancio di Windows 365, intendono offrire ancora nuove opportunità ai nostri partner per supportare l’innovazione del mondo del lavoro, facendo leva sul cloud computing per garantire i massimi livelli di produttività, sicurezza e flessibilità, supportando al contempo la transizione verde. Infine, abbiamo ulteriormente confermato il nostro impegno a supportare il nostro ecosistema di partner, tramite nuovi benefit e l’opportunità di ottenere maggiori ricavi e far crescere il proprio business”.

Oltre a Windows 365, in ottica di lavoro digitalizzato e smart (non necessariamente telelavoro, ma anche) è da segnalare la creazione di applicazioni per la collaborazione che mettono insieme Microsoft Teams e Dynamics 365. Diventa possibile realizzare riunioni in video, chiamate e conversazioni chat all’interno di Dynamics 365, oppure invitare un collega a intervenire su un record dell’Erp direttamente dalla chat o da un gruppo di Microsoft Teams. Microsoft ha spiegato che i permessi e le regole di accesso potranno essere configurati per garantire che solo gli utenti idonei possano accedere ai dati. I partner potranno portare valore aggiunto e funzionalità verticali all’interno dell'applicazione Teams.

(Immagine: Microsoft)

Altro annuncio riguarda Microsoft Viva: la piattaforma di employee experience di recente lancio accoglie nuove integrazioni con una ventina di partner, finalizzate a permettere ai clienti di collegarsi agli strumenti di quotidiano utilizzo senza chiudere e aprire applicazioni, bensì direttamente all’interno di Viva. Una buona notizia per i managed service provider è poi il passaggio di Microsoft 365 Lighthouse dallo status di preview privata a preview pubblica. Annunciato per la prima volta lo scorso settembre, si tratta di una piattaforma con cui gli Msp possono erogare servizi gestiti di vario tipo (gestione della compliance dei dispositivi, monitoraggio delle minacce, gestione degli accessi utente) alle piccole e medie imprese con all’attivo un abbonamento Microsoft 365 Business Premium. Entra, invece, in preview limitata l’iniziativa chiamata Project “Orland” per Microsoft 365: si tratta di una piattaforma che aiuta i Cloud Solution Provider (Csp) a ottenere insight sui propri clienti, per esempio per comprenderne il livello di fidelizzazione, il rischio di abbandono e opportunità di crescita.

Le novità per gli Internet Service Provider

Anche gli Internet Service Provider hanno avuto la loro parte a Inspire 2021, con l’annuncio dell’introduzione di nuovi benefit per coloro che realizzano e vendono applicazioni per Microsoft Teams e Microsoft Viva. Sempre rivolto agli Isv è l’aggiornamento del programma Business Applications Isv Connect, che include piattaforme, risorse e supporto agli Isv per lo sviluppo, la pubblicazione e la vendita di applicazioni: qui il prossimo ottobre debutteranno alcune semplificazioni e migliorie che velocizzeranno le attività di sviluppo e il go-to-market degli Internet Service Provider.

Altra buona notizia è il fatto che all’interno del commercial marketplace di Microsoft le commissioni sulle applicazioni transigibili pubblicate scendono al 3%. A partire dal prossimo autunno, gli Isv che abbiano delle offerte all’interno del commercial marketplace potranno scegliere di differenziare il prezzo delle soluzioni vendute ai consumatori finali e quello dedicato ai Microsoft Cloud Solution Provider selezionati. Intanto le applicazioni transigibili pubblicate nel commercial marketplace di Microsoft sono cresciute del 70% e attualmente il numero di app e servizi ha superato quota 30mila. Gli utenti mensili sono quattro milioni.

L’impegno di Microsoft per la sostenibilità

Accanto alle notizie per i partner di canale è stata annunciata Microsoft Cloud for Sustainability, una nuova offerta progettata per aiutare le aziende di ogni settore a ridurre proprio impatto ambientale e a raggiungere i obiettivi di sostenibilità, per esempio con strumenti di registrazione, rendicontazione e riduzione delle emissioni inquinanti. Il debutto in preview è atteso nei prossimi mesi. Da parte propria, Microsoft ha fatto sapere di essersi impegnata a coprire entro il 2030 la totalità dei propri consumi energetici, per il 100% del tempo, con l’acquisto di energia a zero emissioni di carbonio.