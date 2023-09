Netalia e GetSolution si alleano per allineare cloud e cybersecurity Compliance, cybersecurity e governance sono i temi che saranno esplorati congiuntamente delle due aziende. Pubblicato il 04 settembre 2023 da Redazione

Cloud e sicurezza si avvicinano grazie all’intesa appena raggiunta fra il public cloud service provider Netalia e la società di consulenza GetSolution, specializzata in compliance, cybersecurity e governance aziendale.

L’annuncio arriva sull’onda dalla presentazione della relazione annuale presentata al parlamento dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, dalla quale si evince come il ransomware abbia continuato a costituire una delle minacce più pericolose nel 2022, causando 130 eventi dannosi che hanno colpito sia il settore pubblico che quello privato. Il mondo manifatturiero appare al centro della tempesta, seguito da tecnologia, retail e sanità.

L'Agenzia ha anche sottolineato l'importanza della strategia Cloud Italia, un piano per promuovere la sovranità e l'autonomia tecnologica nel trattamento dei dati dei cittadini e delle aziende. Questo quadro richiede il coinvolgimento attivo del settore pubblico e di quello aziendale per assicurare la migliore gestione e protezione dei dati in un ambiente cloud.

La partnership tra Netalia e GetSolution è orientata a fornire soluzioni integrate in tre aree essenziali: servizi cloud, compliance e sicurezza informatica. Questa collaborazione mira a creare una sinergia tra le reti commerciali delle due società, sfruttando l'esperienza, i canali e le competenze condivise. L'obiettivo finale è sostenere lo sviluppo digitale sul territorio, migliorando la qualità dei servizi offerti alle aziende e al settore pubblico e gestendo il complesso processo di migrazione verso il cloud.

Paola Generali, managing director di GetSolution, ha definito la partnership "valore aggiunto" per la propria azienda e un driver importante per il posizionamento strategico sul mercato. Michele Zunino, amministratore delegato di Netalia, ha invece affermanto che la partnership è orientata a sviluppare nuovi servizi professionali basati sulle esigenze attuali e future del mercato per fornire “una risposta mirata agli obiettivi di aziende e pubbliche amministrazioni”.