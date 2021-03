Nokia nella corsa al green tech: emissioni dimezzate in dieci anni La società finlandese punta a ridurre il proprio impatto ambientale dimezzando entro il 2030 i livelli di emissioni inquinanti del 2019. Le ambizioni di Nokia sono ancor più alte di quelle annunciate pochi anni fa. Pubblicato il 05 marzo 2021 da Redazione

Nokia si lancia nella corsa verso l'ideale di una tecnologia green, in cui oggi sono impegnati molti colossi dell'Ict e del Web, da Amazon a Google, da Vmware a Lenovo, per citarne solo alcuni. La società finlandese, leader nel campo degli apparati di rete per le telecomunicazioni, ha annunciato di voler dimezzare le proprie emissione di gas inquinanti entro il 2030, prendendo come anno di riferimento i volumi di CO2 prodotti nel 2019.

A dire il vero nella corsa al green tech Nokia si era già lanciata quattro anni fa, quando era stato fissato l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale delle proprie operations ipotizzando uno scenario in cui il riscaldamento globale dovesse limitarsi a un massimo di due gradi centigradi entro il 2030. Con notevole anticipo sulla tabella di marcia, da allora l'azienda ha già raggiunto il 90% dell'obiettivo.

Ora Nokia ha alzato l'asticella delle ambizioni, ricalcolando i livelli di emissioni da tagliare in modo da inserirsi in uno scenario di riscaldamento globale limitato a 1,5 gradi. Nel conteggio delle emissioni totali, inoltre, dovranno rientrare sia quelle generate dalle operations e dagli impianti produttivi, sia quelle della logistica e dell'intera supply chain. I nuovi obiettivi sono stati calcolati sulla base di criteri scientifici e dunque certificati come Science Based Targets (SBTi) .