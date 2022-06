Riparte il ciclo degli Storage Day di Share Distribuzione Appuntamento a Verona il 15 giugno, nella sede del distributore, per conoscere le ultime novità e le offerte di punta di Qsan e Western Digital. Pubblicato il 10 giugno 2022 da Redazione

Le tecnologie per l'archiviazione, il backup e il recovery sono protagoniste di un’intera giornata di presentazioni e incontri dedicati al canale dei partner e ai clienti. Ricomincia, infatti, dopo due anni di stop il ciclo degli Storage Day di Share Distribuzione: il prossimo appuntamento è fissato a mercoledì 15 giugno e si svolgerà a Verona nella sede del distributore a valore aggiunto. L’evento, di cui Qsan e Western Digital sono sponsor, si focalizzerà sulle tecnologie e tendenze in corso nell’ambito della conservazione e protezione dei dati e delle soluzioni per la business continuity, toccando temi come l’iperconvergenza e l’All Flash NVMe (Non-volatile Memory Express).

Qsan e Western Digital illustreranno la propria visione di infrastruttura IT semplice da gestire, flessibile e soprattutto sicura di fronte al rischio di incidenti e attacchi informatici. Share Distribuzione introdurrà alcuni nuovi prodotti Supermicro e Areca, oltre alla soluzione “made in Italy” di Iperconvergenza distribuita ad alta disponibilità (High Availabilty, HA) di Trantor e alla soluzione iperconvergente per lo storage a blocchi HA powered by Open-e e basata sul file system Zfs.



Seguiranno momenti di approfondimento dedicati al nuovo storage Dual Controller All Flash NVMe XF3126 di Qsan, alla tecnologia Ssd NVMe di Western Digital e della soluzione congiunta di storage ad alta capacità delle due aziende (con Jbod fino a 102HDD e 2 petabyte per unità) e, per finire, verranno presentate le novità di Supermicro nel settore 5G. La giornata si chiuderà alle 15.40 con i saluti. È possibile iscriversi e visionare l’agenda completa dello Storage Day sul sito di Share Distribuzione.