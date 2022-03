Samsung Galaxy Book2 Pro, leggerezza e sicurezza per lavorare I nuovi notebook ultraportatili, da 13,3 e 15,6 pollici, si presentano come dispositivi consumer ma rispettano le specifiche di sicurezza di Microsoft. Pubblicato il 01 marzo 2022 da Redazione

L’offerta di notebook di Samsung si rinnova con due nuove serie di ultraportatili di fascia alta, Galaxy Book2 Pro e Galaxy Book2 Pro 360, composte da modelli da 13,3 e da 15,6 pollici. Le due serie si distinguono per alcune caratteristiche tecniche e in particolare per il fattore di forma: nella variante “Pro”, lo schermo si ripiega sulla tastiera ed è possibile interagirvi anche tramite pennino digitale S Pen, utile soprattutto per prendere appunti a mano libera e disegnare. Elemento qualificante sono i nuovi processori Intel di dodicesima generazione (Alder Lake), nei modelli i5 e i7 sui Galaxy Book2 Pro 360 e nel modello i5 sui Book2 Pro. Al primo impatto però colpisce la leggerezza di questi computer, il cui peso parte da 870 grammi per il modello da 13,3 pollici e da 1,11 chili per il 15,6 pollici.

Oltre a benefici di prestazioni e velocità, i processori assicurano una migliore gestione energetica, permettendo alle batterie di questi notebook di arrivare a un massimo di 21 ore di autonomia tra una ricarica e l’altra. Per effettuare questa operazione, tra l’altro, si può sfruttare lo stesso caricatore Usb Type-C utilizzabile anche per ricaricare uno smartphone Galaxy. Notevoli, su questi modelli, sono le caratteristiche multimediali: schermi Amoled più luminosi e nitidi rispetto al passato, audio con cancellazione del rumore di fondo basata su intelligenza artificiale, webcam FullHD 1080p con campo di visione angolare di 87 gradi (dieci in più di quelli della precedente serie Galaxy Book Pro) e novità software come una Modalità Studio aggiornata e ulteriori effetti di background. Tutti elementi utili in tempi di videochiamate di lavoro quotidiane.

Pur trattandosi, per stessa definizione dell’azienda, di dispositivi consumer, i Galaxy Book2 Pro si prestano bene anche a un utilizzo professionale, considerando le loro caratteristiche di prestazioni e di sicurezza. Rappresentano, infatti, la prima gamma di portatili consumer a rispettare tutti i requisiti “PC secured-core” elencati da Microsoft, tra cui il chip Trusted Platform Module 2.0 per la creazione e gestione delle chiavi crittografiche, servizi di sicurezza basati su virtualizzazione e il codice d’integrità hypervisor di Windows. In questi modelli, l’hardware, il software e il firmware sono fortemente integrati tra loro e ciò permette di rafforzare la protezione contro il rischio di cyberattacchi e di perdita di dati.

“Il lavoro con Samsung sulla serie Galaxy Book2 Pro rappresenta un nuovo capitolo della nostra orgogliosa collaborazione per rimuovere le barriere tra i diversi sistemi operativi e portare il meglio delle app e dei servizi Microsoft nell’ecosistema Galaxy”, ha dichiarato David Weston, director of Enterprise and OS Security di Microsoft. “Presentare il primo Pc consumer dotato dei requisiti secured-core di Microsoft è un passo cruciale verso questo obiettivo, dato che i consumatori attuali meritano le medesime protezioni di sicurezza di cui beneficiano quando lavorano da remoto”.





Come già fatto con i nuovi smartphone Galaxy S, anche con questi notebook Samsung ha cercato di migliorare gli aspetti di sostenibilità, sia relativamente ai materiali dei dispositivi sia nell’efficienza energetica. Nel supporto del touchpad e nella staffa interna della serie Galaxy Book2 Pro viene impiegato un materiale ricavato da reti da pesca ripescate in mare, mentre le batterie sono più longeve, rispetto a quelle di precedenti modelli, grazie a nuovi algoritmi che ne estendono il ciclo di vita, e consumano meno energia durante lo standby. Gli schermi Amoled hanno ottenuto la certificazione Greenguard Gold per prodotti eco-consapevoli dagli Underwriters Laboratories in virtù della riduzione delle emissioni di composti organici volatili. Inoltre l’imballaggio dei nuovi notebook è ricavato da fonti sostenibili.



I costi? Il Samsung Galaxy Book2 Pro (in color Graphite) sarà acquistabile dal mese di aprile al costo di partenza di 1.399 euro per la configurazione di base, mentre il Galaxy Book2 Pro 360 (nei colori Burgundy, Graphite e Silver) costerà dai 1.499 euro in su, a seconda delle configurazioni.