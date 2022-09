SD-Wan, la giusta tecnologia e il supporto fanno la differenza I progetti di transizione dalle reti Wan dalla tecnologia MPLS alle SD-Wan possono essere complessi. Gestirli attraverso un Msp (fornitore di servizi gestiti) può essere la giusta opzione. Pubblicato il 08 settembre 2022 da Redazione

Le reti SD-Wan sono un’opportunità per i fornitori di servizi gestiti (Managed Service Provider, Msp). Perché le aziende utenti hanno bisogno di un sostanziale supporto per realizzare progetti tecnicamente molto complessi come quelli che portano a transitare le reti WAN dalla tecnologia MPLS (Multiprotocol Label Switching) alla più moderna SD-Wan (Software-Defined Wan). Come realizzare questi progetti di implementazione? Ce ne parla Eugenio Pesarini, director, solution consulting South Europe di Gtt, società proprietaria di una rete IP globale Tier.

Eugenio Pesarini, director, solution consulting South Europe di Gtt

Il settore dell’SD-Wan sta crescendo rapidamente grazie all'adozione di questa tecnologia in tutto il mondo, e Futuriom prevede che il mercato avrà un valore di 4,6 miliardi di dollari entro il 2023. La transizione delle reti geografiche (WAN) da una particolare tecnologia, MPLS a un'altra più moderna, SD-Wan, può essere complessa e richiede una buona conoscenza della WAN e della rete locale (LAN) esistenti nell'azienda per garantire migliori prestazioni e un'esperienza utente più soddisfacente, soprattutto per i telelavoratori e per chi sceglie un modello ibrido.

Le aziende che stanno effettuando la transizione verso la SD-Wan devono essere consapevoli che cercare di fare le cose da soli senza una buona pianificazione e utilizzando la tecnologia sbagliata può portare al fallimento. Durante il processo di migrazione da una rete convenzionale a una rete definita dal software, la comprensione delle architetture può accelerare notevolmente il processo di implementazione. Le nuove tecnologie come SD-Wan sono solo una parte della risposta. L'altra parte fondamentale è avere un supporto continuo durante la progettazione, la gestione e la manutenzione. Avere le giuste competenze e il giusto supporto permette di affrontare con sicurezza un'implementazione a livello di organizzazione e consente una crescita basata su solide fondamenta.

La giusta implementazione per cogliere i vantaggi dell’SD-Wan

I vantaggi dell’SD-Wan sono numerosi e convincenti. Le aziende che passano da MPLS a SD-Wan ottengono un maggiore controllo e visibilità sulle reti e sulle prestazioni delle applicazioni e possono centralizzare le politiche di gestione attraverso un portale Web per tutte le loro sedi. Con una corretta implementazione, SD-Wan può fornire funzionalità aggiuntive come la rilevazione e correzione degli errori (forward error correction) o l’application-aware routing per risolvere o aggirare i problemi di rete, riducendo i tempi di inattività e fornendo un'esperienza utente senza soluzione di continuità.

Le aziende interessate a implementare una SD-Wan dovrebbero cominciare con un test preliminare dei prodotti disponibili sul mercato, richiedendo dimostrazioni delle loro prestazioni, dell'esperienza digitale e, se possibile, un test di laboratorio o una prova di fattibilità (POC, proof of concept). Quando implementano prove di fattibilità, le aziende dovrebbero iniziare ad analizzare i loro attuali modelli di implementazione (ad esempio i lavoratori virtuali, l'ubicazione delle filiali, dei centri regionali, degli uffici centrali e dei data center) e formulare un microcosmo delle loro attuali reti per essere in grado di fare una valutazione completa.

Richiedere il supporto di un fornitore affidabile

Spesso le aziende che tentano di costruire soluzioni in autonomia finiscono per trovarsi in difficoltà a causa di una scelta sbagliata della tecnologia o di una decisione errata di fare tutto in casa: entrambe le cose possono portare al mancato raggiungimento degli obiettivi aziendali prefissati. In questi casi l'aiuto di esperti esterni per la pianificazione e l'implementazione dell'intera gamma di tecnologie di rete definite dal software può offrire ai responsabili decisionali la flessibilità necessaria per analizzare i vantaggi e gli svantaggi di ciascuna tecnologia e prendere una decisione informata, oltre a richiedere l'aiuto di specialisti per garantire una transizione di successo.

I fornitori di servizi gestiti (Msp) possono aiutare l'azienda a progettare la soluzione ideale per i propri obiettivi specifici e fornire un supporto continuo durante l'implementazione e anche durante il funzionamento effettivo, in modo che la soluzione adottata continui a soddisfare le esigenze dell'azienda.

Idealmente, il team dell'Msp coinvolto nella progettazione parteciperà a tutta la fase della prova di fattibilità all'interno dell'organizzazione, aiutando ad apportare le modifiche necessarie al routing o ai profili di sicurezza, prima di procedere all'implementazione completa in tutti i suoi siti. Questo partner può non solo gestire e mantenere la SD-Wan per conto di un’azienda, ma anche acquistare e gestire la rete sottostante, assicurando che ci sia un unico responsabile per tutti i problemi di connettività e di rete, riducendo così il carico di lavoro del team IT dell’azienda, agendo come una sua estensione per aiutare nella progettazione, implementazione e supporto continuo.

Una critica comune agli Msp SD-Wan è che essi si trovano a dover fronteggiare la mancanza di tecnologie o procedure di approvvigionamento comuni, il che rende piuttosto difficile scegliere il provider giusto tra le diverse opzioni. Le aziende dovrebbero scegliere un Msp che possa agire anche come partner di fiducia, basandosi su convalide esterne provenienti da fonti come casi d'uso, recensioni dei colleghi o rapporti di analisti.

I vantaggi dell’SD-Wan giustificano un investimento appropriato

Il costo della migrazione a una nuova tecnologia, come l’SD-Wan, è facilmente ammortizzato dai soli vantaggi in termini di Tco (Total Cost of Ownership), come il minor costo per megabit al secondo, le migliori prestazioni per le reti e le applicazioni, i minori tempi di inattività e la maggiore produttività degli utenti. Le aziende che sono ancora riluttanti a fare il passaggio a SD-Wan devono essere consapevoli che cercare di farlo da soli, con una pianificazione inadeguata e utilizzando la tecnologia sbagliata può portare al fallimento, mentre tutti questi vantaggi possono essere realizzati con la giusta selezione delle soluzioni adeguate, basata su una valutazione delle esigenze e degli obiettivi aziendali (insieme alla ricerca di un fornitore di fiducia che assista nel processo). Investire in azioni come il ricorso a un Msp e dedicare tempo a costruire la giusta architettura e il programma di transizione ripagherà nel lungo periodo.