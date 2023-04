Sicurezza delle API, Akamai si prepara a comprare Neosec Grazie alla futura acquisizione, Akamai potrà migliorare l’offerta di tecnologie che proteggono le applicazioni da vulnerabilità e possibili attacchi. Pubblicato il 19 aprile 2023 da Redazione

Akamai Technologies sta per allargarsi con un’acquisizione nel campo della cybersicurezza. Dopo il recente esordio nel mercato del cloud computing, la società ha annunciato di aver siglato un accordo definitivo per l'acquisizione di Neosec, una piattaforma di rilevamento e risposta API (Application Programming Interface) basata su analytics comportamentali. Domiciliata tra Palo Alto, in California, e Tel Aviv, la società è stata fondata da Giora Engel e Ziv Sivan, due esperti di cybersicurezza (già legati a LightCyber e a Palo Alto Networks) che si vantano di aver contribuito a creare la categoria dell’Xdr, l’Extended Detection and Response.



I due, insieme ai dipendenti di Neosec, si uniranno alla squadra di Akamai e in particolare alla divisione Security Technology della multinazionale. L’acquisizione sarà completata presumibilmente da qui a giugno e si prevede che abbia un impatto positivo sui ricavi a partire dall’anno prossimo.



La tecnologia di Neosec completerà l’offerta di Akamai Security Technology per la protezione di applicazioni e API, per garantire ai clienti una più ampia visibilità sulle minacce che incombono sulle interfacce di programmazione applicativa. Un problema di proporzioni crescenti, legato alle esigenze di rapidità e di rilascio continuo che spingono molte aziende a trascurare la sicurezza nelle prime fasi del ciclo di sviluppo del software.



Come sottolineato da un recente report di Akamai, vettori di attacco come il Local File Inclusion e le vulnerabilità dei software open-source sono problemi comuni, mentre sono in ascesa le tecniche di Server-Side Request Forgery, Server-Side Template Injection e Server-Side Code Injection. In particolare, l'anno scorso rispetto al 2021 sono cresciuti in modo impressionate (+189% nell'area Emea) gli attacchi rivolti alle applicazioni e alle API per le aziende del settore del commercio.

“Con la rapida accelerazione della trasformazione digitale, le API sono la nuova frontiera per le aziende digitalizzate e un abilitatore per funzioni di business critiche”, ha dichiarato Mani Sundaram, executive vice president e general manager del Security Technology Group di Akamai.



Le future soluzioni frutto dell’unione di Akamai e Neosec offriranno una totale visibilità sulle API, fa sapere l’azienda, permetteranno una completa valutazione dei rischi e garantiranno protezione rispetto alle tipologie di attacco più diffuse. Permetteranno, inoltre, di assicurare la conformità a regolamenti come FFIEC, SOC, GDPR, HIPAA e PCI DSS.

“Ciò che distingue Neosec da altri fornitori di sicurezza per le API è la visibilità completa su tutte le attività delle API e l’uso degli analytics comportamentali, i quali individuano minacce che sfuggono ad altri”, ha sottolineato Giora Engel, cofondatore e Ceo di Neosec. “A differenza di altre soluzioni, Neosec garantisce una visibilità arricchita e simil-Xdr sulle API, insieme a capacità di rilevamento e risposta che consentono di fare investigazioni e threat hunting in modo esteso”.