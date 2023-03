Skillskan, un motore per “sposare” domanda e offerta di lavoro L’Istituto di ricerca Idiap di Martigny e l’Università di Friburgo hanno collaborato con Arca24 per far evolvere l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel mondo delle risorse umane, nell’ambito di un progetto promosso da Innosuisse. Pubblicato il 28 marzo 2023 da Redazione

Fin qui il mondo del recruiting ha assistito all’utilizzo delle tecniche di intelligenza artificiale soprattutto per la scrittura di annunci, l’analisi di un testo scritto o della voce, la lettura e interpretazione delle espressioni facciali. Nei casi migliori, si tratta di un supporto utile, ancorché limitato, in taluni casi, da percentuale di errore molto alta.



Arca24 lavora nello sviluppo di Hr software basati sull’Ai da quasi dieci anni e in questo lasso di tempo ha messo a punto il motore semantico Skillskan, che è in grado di estrarre le informazioni rilevanti di un curriculum vitae (Cv) e abbinare automaticamente i candidati agli annunci di lavoro.



La tecnologia è ora destinata a evolvere, grazie a una collaborazione che l’azienda ha attivato con l’istituto di ricerca Idiap di Martigny e l’Università di Friburgo, a seguito dell’aggiudicazione di un bando denominato “Impulse programme: Swiss Innovation Power” e promosso da Innosuisse, l’agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione.



L’obiettivo dello sviluppo programmato è duplice e riguarda l'accuratezza del software e l'intervento umano sempre necessario per mantenere il sistema aggiornato. Il progetto Skillskan, pertanto, elaborerà una soluzione per il matching automatico dei Cv dei candidati agli annunci di lavoro, incorporando intuizioni provenienti dai settori Hrm (Human Resource Management) e Nlp (Natural Language Processing).



Il motore semantico identificherà una gamma più ampia di competenze rilevanti, comprese le soft skill, migliorando la corrispondenza tra candidato e Cv, riducendo il lavoro manuale e il rischio di esclusione di candidati validi. L’ottimizzazione sarà effettuata per le sei lingue già gestite dal motore semantico, ovvero italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo e portoghese.



In questo modo, l’intelligenza artificiale dovrebbe diventare di uso ancor più comune nella talent acquisition, supportando i processi di selezione, screening e valutazione. I recruiter avranno a disposizione un Applicant Tracking System (software di gestione delle candidature) in grado di ridurre i bias inconsci della selezione e supportare la diversità e inclusione nei processi di talent acquisition.



A vantaggio dei canditati, inoltre, Lo sviluppo del progetto Skillskan perfezionerà il riconoscimento automatico delle esperienze e l’attribuzione dei tag professionali che lo identificano. Sarà così più semplice per chi cerca lavoro, farsi trovare e far conoscere per le proprie skill.