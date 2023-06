Stefano Cancian passa da Dell alla guida di Veeam in Italia Dopo una lunga permanenza in Dell Technologies, Cancian diventa country manager di Veeam Software per il nostro Paese. Focus sul mercato enterprise, pubblico e privato. Pubblicato il 08 giugno 2023 da Redazione

L’esperto di protezione dei dati, backup e recovery Veeam Software annuncia ufficialmente il suo nuovo country manager italiano: Stefano Cancian. Entrato in azienda nel mese di maggio, prende le redini da Alessio Di Benedetto, che aveva ricoperto l’incarico per un anno mantenendo anche il ruolo (in carica dal 2018) di regional technical sales director per il Sud Europa.



Laureato in Business Management, Cancian vanta una solida esperienza 25ennale nel mercato dell’Ict e nelle vendite. Dopo aver lavorato per Ptc International e Siebel Systems, ha sviluppato gran parte della propria carriera all’interno del gruppo Dell (prima in Dell Emc e poi in Dell Technologies), ricoprendo ruoli di responsabilità, anche internazionali, nell’area delle vendite. Il suo ultimo incarico in Dell Technologies è stato quello di sales director della divisione Sales Storage Platforms & Solutions per l’Europa Occidentale.



Ora, alla guida di Veeam in Italia, avrà il compito di espandere ulteriormente la presenza dell’azienda nel nostro Paese, “sviluppando tutti i segmenti di attività con particolare attenzione al mercato enterprise privato e pubblico, rafforzando le già solide relazioni della società con un vasto ecosistema di partner”, ha fatto sapere l’azienda.



“Stefano porta in Veeam una profonda conoscenza del mercato e una grande leadership manageriale, che contribuirà alla crescita professionale di tutto il team di Veeam in Italia”, ha dichiarato Patrich Rohrbasser, regional vice president Sud Europa e Africa di Veeam. “La sua esperienza contribuirà ad alimentare la crescita e a consolidare la nostra posizione di leadership nel mercato italiano, nel quale molte aziende hanno già scelto le nostre soluzioni di Modern Data Protection per accelerare il loro percorso di digital transformation in sicurezza”.



“Sono felice di entrare in un’azienda dinamica e di successo come Veeam, che è cresciuta in modo significativo e in pochi anni ha raggiunto la leadership del mercato di riferimento”, ha commentato Cancian. “Questo è stato possibile grazie a una tecnologia innovativa che risponde alle necessità di molte aziende in fatto di data protection & recovery e di ransomware recovery. Il management di Veeam ha una visione chiara del futuro che ha permesso a questa azienda di anticipare le esigenze del mercato e distinguersi in un ecosistema IT in continuo cambiamento, grazie anche a un’ottima capacità di execution”.