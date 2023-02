Timenet, sempre più one-stop shop per la connettività aziendale Si è chiuso un anno denso di soddisfazioni per le vendite dell’azienda empolese, in un contesto reso turbolento da macrofenomeni esterni ed evoluzioni per clienti e partner. CloudPbx e sicurezza hanno rafforzato una proposizione sempre più ampia per il mercato. Pubblicato il 21 febbraio 2023 da Redazione

Si può dire che sia stato ricco di soddisfazioni e anche di contraddizioni il 2022 portato a termine da Timenet, azienda empolese focalizzata sulla connettività per il mondo digitale: “Siamo riusciti a ottenere risultati record dal punto di vista delle vendite”, conferma il direttore commerciale della società Marco Ferraro. “Mai nella nostra storia abbiamo venduto tante linee e acquisito nuovi clienti”.

Tuttavia, l’azienda ha dovuto confrontarsi con uno scenario macroeconomico caratterizzato dagli strascichi post-pandemici, dalle difficoltà dettate dalla crisi dei chip, dall’incremento dei costi energetici e dalle conseguenze della situazione politica interna e internazionale. Per questo e a causa dei ritardi nelle forniture degli hardware necessari alle attivazioni dei servizi, Timenet ha chiuso l’anno solo avvicinando il risultato di fatturato inizialmente auspicato (l’obiettivo erano i 12,5 milioni di euro, in forte crescita rispetto al 10,9 milioni dei 2021): “L’analisi puntuale di quanto accaduto ci ha permesso di trovare dei correttivi importanti in modo da godere nel 2023 del frutto del lavoro fatto in precedenza”, rassicura però Ferraro.

In effetti, ci sono parecchi elementi che stanno confermando l’efficacia delle scelte di una realtà ormai da tempo non più ancorata alla sola offerta di servizi di connettività, ma estesa a mondi complementari come la sicurezza, il VoIp, i cloud Pbx e i servizi gestiti. Proprio questa evoluzione ha corroborato una strategia volta a costruire un’immagine da one-stop shop per le aziende in termini di presidio e protezione della rete: “Il mercato chiede tranquillità e sicurezza alle infrastrutture tecnologiche aziendali”, conferma Ferraro. “Essere un unico punto di riferimento, quindi, è quello che ci viene richiesto per poter guadagnare in facilità di gestione e rapporto con la parte tecnologica”.

La rete di partner costituisce il cardine commerciale della strategia di Timenet. Nel 2022, il network si è arricchito con una cinquantina di nuovi soggetti (rispetto agli oltre trecento già esistenti) e anche per quest’anno è prevista un’espansione: “Avere solo tecnici, formati anche sulla comunicazione, permette al cliente che ci chiama di essere sempre a suo agio e accolto con estrema competenza”, osserva Ferraro. “Rispondere mediamente in venti secondi richiede un grande lavoro, ma è anche questo un cardine per poterci dire vicini ai bisogni dei nostri interlocutori. I nostri partner fanno la stessa cosa”.

Marco Ferraro, direttore commerciale e Monica Croci, responsabile risorse umane di Timenet

Le prospettive appaiono interessanti soprattutto sul fronte dei servizi e del mondo cloud. L’evoluzione dei Pbx tradizionali verso questa direzione si sta consolidando di recente, ma Timenet ha realizzato il primo prodotto di nuova concezione già nel 2015 e oggi sta raccogliendo i risultati di un lavoro partito da lontano. Nel 2022, infatti, le vendite dei servizi CloudPbx sono cresciute del 60% rispetto al 2021 e gli interni telefonici attivi sulle piattaforme superano le 10mila unità. Bene vanno le cose anche sul fronte dell’hosting e soprattutto dell’housing: “A oggi abbiamo venduto tutti gli spazi disponibili nei data center di Padova ed Empoli e, pur avendo ancora spazi su Milano, vista la domanda sempre crescente, stiamo allargando l’infrastruttura in Veneto in modo da permettere ad altri clienti di fruire del nostro servizio”, informa Ferraro.

Un altro elemento-cardine dell’organizzazione di Timenet riguarda l’attenzione verso il personale interno. L’abitudine di concedere premi ai dipendenti in funzione dell’andamento dell’azienda è ormai consolidata, ma un’attenzione particolare viene posta anche sulla formazione: “Si tratta di un asset fondamentale per sostenere adeguatamente gli obiettivi di business e per favorire la retention delle risorse umane”, sottolinea la responsabile delle risorse umane Monica Croci. “Le attività spaziano dai classici percorsi in aula interni e/o esterni, al training on the job attuato in base alla seniority, fino alle attività di coaching e sviluppo personale e manageriale. L’obiettivo di ogni percorso formativo è trasmettere i mezzi più adeguati per incentivare le potenzialità dei destinatari”.

Il 2023 sarà un anno che si prospetta ricco di novità: “A brevissimo saremo il primo operatore telefonico che metterà a disposizione dei propri clienti, partner e prospect un servizio di video assistenza tecnica e commerciale”, anticipa Ferraro. “Entro pochi mesi usciremo con un’offerta VoIp dedicata al mondo Microsoft Teams, già integrabile sia sui nostri CloudPbx che sulla nostra centrale telefonica. Inoltre, abbiamo deciso di investire su due nuovi account commerciali, con ampia esperienza in ambito Ict, in modo da espandere la nostra presenza in Emilia-Romagna, Piemonte e Lombardia”.