Zyxel aggiunge i firewall di fascia alta alla piattaforma Nebula Anche il firewall della gamma Advanced Threat Protection (Atp) sono compatibili con Nebula, piattaforma cloud destinata agli amministratori di rete e ai Managed Service Provider. Pubblicato il 06 ottobre 2021 da Redazione

Una gestione delle reti centralizzata attraverso il cloud, che adesso include anche funzionalità di cybersicurezza: è quanto offerto da Nebula Cloud Networking, piattaforma di Zyxel per la gestione delle reti. Lanciata circa quattro anni fa e rivolta sia alle aziende utenti finali sia ai fornitori di servizi gestiti, ora l’offerta di Nebula è completa in tutte le sue componenti, comprese appunto quelle di sicurezza di rete. Zyxel, infatti, ha annunciato oggi che la sua serie di firewall Advanced Threat Protection (Atp) di fascia alta supporterà ora la gestione centralizzata, attraverso Nebula Cloud Networking ,con ulteriori aggiornamenti di funzionalità.



L’obiettivo è quello di permettere alle aziende e agli Msp di ottenere una migliore capacità di difesa contro le minacce rivolte verso gli endpoint, inclusi gli attacchi zero-day che sfruttano vulnerabilità ancora sconosciute. E questo, sottolinea Zyxel, è particolarmente importante in questo momento storico, caratterizzato da una marcata crescita delle attività cybercriminali e da un ulteriore allargamento del “perimetro” dell’IT aziendale dovuto alla grande diffusione dello smart working. Per le piccole e medie imprese, in particolare, le soluzioni di cybersicurezza più complete e di livello enterprise non sono economicamente sostenibili, e qui torna utile il ricorso a servizi gestiti, forniti da un provider specializzato. Dal punto di vista tecnologico, l’abilitatore di questo modello di fruizione è appunto una piattaforma cloud come Nebula.



Per rispondere alle nuove esigenze di protezione delle aziende Zyxel ha rilasciato un aggiornamento del firmware per il suo firewall Atp di fascia alta, aggiungendo alla piattaforma Nebula delle funzioni avanzate di sicurezza di rete, come sandboxing, filtraggio basato sulla reputazione e difesa dagli attacchi zero-day. Un vantaggio dell’uso di una piattaforma cloud, rimarca il vendor, sta nel poter utilizzare una preesistente intelligence, ovvero un database che già racchiude miliardi di firme di malware e che viene continuamente aggiornato. Il firewall Atp (destinato tipicamente alle sedi aziendali centrali o ai grandi uffici) si unisce quindi a Usg Flex (più adatto a piccole aziende o filiali) quale soluzione compatibile con Nebula.

Per la protezione del lavoro remoto, inoltre, sono state aggiunte a Nebula Control Center alcune funzionalità utilizzabili dagli amministratori di rete per fornire in modo semplice e diretto il client Vpn Zyxel SecuExtender. Quest’ultimo può essere installato sugli endpoint, compresi i Pc desktop e notebook, per permettere l'autenticazione a due fattori e la protezione delle Vpn per chi lavora fuori sede. Gli amministratori di rete possono ora gestire centralmente la sicurezza di tutti gli endpoint, garantendo che siano sottoposti alle stesse policy di sicurezza, indipendentemente dalla loro collocazione dentro o fuori dalla sede aziendale.

“Questi ultimi aggiornamenti di Nebula”, ha spiegato Gordon Yang, presidente di Zyxel Networks, “mettono a disposizione dei clienti un portafoglio di oltre sessanta prodotti diversi che possono essere gestiti tutti insieme sotto un’unica piattaforma di gestione della rete basata sul cloud. Questo fornisce alle Pmi una ricchezza di opzioni per aiutarle a soddisfare esigenze specifiche e molteplici scenari”.