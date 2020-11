A dispetto della crisi, crescono i clienti e i contratti di Nutanix Nel trimestre di agosto, settembre e ottobre la società ha conservato quasi gli stessi livelli di fatturato dell’anno precedente, mentre sono cresciuti sia i clienti sia il valore dei contratti. Pubblicato il 24 novembre 2020 da Redazione

A causa della pandemia di covid-19, come sappiamo il 2020 non è stato un anno di grandi investimenti per le aziende, e la tecnologia è solo parzialmente un’eccezione. Utenti e imprese hanno speso di più per comprare Pc da usare in smart working e per abbonarsi a servizi cloud, ma gli acquisti di sistemi hardware per il calcolo, lo storage e il networking hanno rallentato: per il 2020 gli analisti di Gartner pronosticano una spesa mondiale in infrastrutture pari a 188 miliardi di dollari, corrispondente a un crollo del 10,3% sui livelli del 2021. Ciononostante, uno specialista del software per le infrastrutture iperconvergenti e per lo storage come Nutanix sta performando meglio del previsto.

Nel primo trimestre dell’anno fiscale in corso (2021), chiuso al 31 ottobre, l’azienda ha ottenuto 312,8 milioni di dollari di ricavi, calando solo dello 0,6% rispetto ai livelli di un anno prima. Gli analisti di Wall Street si attendevano invece ricavi pari a 299,34 milioni di euro. Alla voce utili per azione c’è una perdita di 44 centesimi di dollari, inferiori ai 57 centesimi pronosticati dagli analisti. Il fatturato dell’Annual Contract Value (cioè il valore sull’intero anno dei contratti sottoscritti dai clienti, diviso per la durata dei tre mesi) è cresciuto del 10% rispetto al primo quarter dello scorso anno fiscale, ovvero ha raggiunto quota 137,8 milioni di dollari.

(Fonte: Nutanix)

“La strategia che privilegia l’Annual Contract Value e la solida attuazione del go-to-market hanno generato una performance superiore su tutte le metriche finanziarie chiave”, ha commentato il chief financial officer di Nutanix, Duston Williams. "In futuro resteremo focalizzati su una gestione giudizione delle spese operative, mentre proseguiremo nel mettere in pratica la trasformazione del nostro modello di business”.

A guidare la strategia a cui fa riferimento il Cfo ci sarà presto un nuovo amministratore delegato: in estate il fondatore e Ceo storico, Dheeraj Pandey, ha annunciato di voler lasciare la poltrona da lui occupata per undici anni. Per il momento Pandey è ancora in carica, in attesa che l’azienda scelga il suo successore. Nutanix intanto ha superato la soglia dei 18mila clienti, un numero cresciuto nel corso del 2020 nonostante la pandemia.