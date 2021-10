Abbonamento unico per il software di controllo delle operazioni Aveva Con il lancio di Operations Control le aziende possono fruire attraverso un unico abbonamento delle soluzioni di Hmi (Human Machine Interface) Scada e gestione delle operations. Pubblicato il 01 ottobre 2021 da Redazione

Nel mondo dei software di controllo delle operations, Hmi (Human Machine Interface) e SCADA c’è un modo più semplice per fruire delle soluzioni tecnologiche di Aveva: la società di consulenza informatica britannica ha lanciato l’offerta Operations Control con un modello di fruizione semplificato e flessibile. Per la prima volta, le soluzioni Hmi, Scada e di controllo delle operations sono disponibili all’interno di un unico abbonamento. L’obiettivo è quello di consentire alle aziende maggiore flessibilità e scalabilità, anche procedendo con un’adozione graduale ed economicamente sostenibile (priva delle tipiche barriere all’ingresso di questo genere di prodotto).

Aveva Operations Control permette di connettere procedure e personale via cloud, Web e mobile per promuovere l'efficienza attraverso la collaborazione e la standardizzazione dei processi. La soluzione comprende software per la supervisione, la visualizzazione, la collaborazione in tempo reale e l'analisi, ed è indirizzata ai team che lavorano all’interno di un impianto, di una sala controllo o di una grande azienda. Gli ambiti di applicazioni spaziano dalle architetture di Internet of Things industriale (IIoT) alla gestione remota dell’edge, fino alla supervisione multi-sito.

La nuova offerta prevede la proposta del software Aveva Operations Control con abbonamento unico (delicato nelle versioni Edge, Supervisory ed Enterprise) all’interno del programma Flex Subscription. Il programma dà anche accesso a funzionalità supplementari utilizzando i software Aveva Manufacturing Execution e a Aveva Insight per la gestione avanzata dei workflow basata su intelligenza artificiale.

Questa scelta commerciale non nasce per caso: nel corso del 2021 Aveva ha registrato “una sostanziale crescita degli abbonamenti, in concomitanza con la ricerca di tecnologia trasformazionale su base agile e flessibile da parte delle aziende”, fa sapere l’ufficio stampa. Secondo le stime di Arc Advisory Group, all'interno dei mercati dell'automazione industriale i modelli basati su abbonamento cresceranno nei prossimi cinque anni a un ritmo quasi quattro volte superiore rispetto a quello del software tradizionale. “Arc calcola che, d'ora in avanti, la crescita del modello basato su abbonamento negli acquisti di soluzioni Hmi/SCADA sarà significativamente superiore rispetto a quella del modello di licenza tradizionale”, ha commentato Craig Resnick, vice president di Arc Advisory Group. “Questo spostamento verso il modello basato su abbonamento è favorito da una serie di fattori come la ricerca di singole soluzioni convergenti, come quelle per la gestione delle performance degli asset e per Hmi/SCADA, che offrano grande flessibilità combinata con l'integrazione edge-to-cloud”.

“La nostra soluzione permette a team dislocati in sedi fisicamente differenti di organizzare le loro operations, collaborare e mettere a frutto il patrimonio interno di conoscenze”, ha dichiarato Rashesh Mody, senior vice president monitoring and control di Aveva. “Aspetto ancor più importante, i clienti possono ora accelerare il loro percorso di trasformazione digitale attraverso un unico, semplice abbonamento. Le realtà industriali puntano sempre più spesso a utilizzare ambienti tecnologici che possono fornire una visione completa delle attività sul campo, delle sale controllo e delle facility operative aziendali. Con Aveva Operations Control è ora possibile visualizzare i processi end-to-end grazie a una soluzione illimitata che abbraccia le funzioni edge, enterprise e di supervisione”.

Kerry Grimes, head of global partners di Aveva, ha invece sottolineato i vantaggi di questo approccio per i partner di canale, che “possono ora offrire ai loro clienti soluzioni e servizi basati sui risultati. La proposta di Aveva spicca perché si traduce in un listino semplice e flessibile, permettendo ai partner di canale di differenziarsi sul mercato e restare davanti alla concorrenza".