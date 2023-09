Alleanze in cloud, Microsoft Azure ospita i servizi database Oracle Oltre che sulla Oracle Cloud Infrastructure, i servizi di database dell’azienda di Redwood sono fruibili e acquistabili anche tramite Azure. Pubblicato il 15 settembre 2023 da Redazione

Se non è a “casa” propria, Oracle si trova bene a casa di Microsoft. Le due aziende hanno annunciato un’espansione della propria alleanza: i servizi di database di Oracle sbarcano su Azure. Una decisione che va incontro alle esigenze di molte aziende dotate di ambienti IT multicloud, anche se al momento, a parte la stessa Oracle, Microsoft è l’unico hyperscaler a offrire i servizi gestiti Oracle Exadata Database, Oracle Autonomous Database e Oracle Real Application Clusters.

La nuova offerta, battezzata Oracle Database@Azure, promette di offrire gli stessi vantaggi di Oracle Database eseguito sull’infrastruttura cloud della casa madre (Oracle Cloud Infrastructure, Oci) in termini di prestazioni, scalabilità e disponibilità dei carichi di lavoro, con in più gli ulteriori benefici di flessibilità associati ad Azure. Inoltre per i clienti diventa possibile sfruttare, insieme ai database, i servizi di intelligenza artificiale di Azure OpenAI.

Le architetture multicloud possono porre delle difficoltà, come la gestione disgiunta dei diversi ambienti, l’obbligo di usare strumenti isolati e un processo di acquisto complesso. L’obiettivo del nuovo accordo tra Oracle e Microsoft è quello di aiutare le aziende ad accelerare la propria migrazione al cloud e gestire in modo più semplice le applicazioni e i dati. Se, per esempio, il cliente ha già altri carichi di lavoro su Azure, è utile poter fruire i servizi database all’interno del medesimo ambiente, con vantaggi di semplicità, sicurezza e latenza.

"Abbiamo l’opportunità concreta di aiutare le organizzazioni a portare le loro applicazioni mission-critical nel cloud, in modo che possano trasformare ogni parte del loro business con la prossima generazione di AI", ha commentato il presidente e Ceo di Microsoft, Satya Nadella. "La nostra partnership ancor più estesa con Oracle farà di Microsoft Azure l'unico altro cloud provider a rendere disponibili i servizi di database di Oracle e aiuterà i nostri clienti a dare il via a una nuova ondata di innovazione alimentata dal cloud".



Satya Nadella, Ceo di Microsoft, e Larry Ellison, presidente e Cto di Oracle

"La maggior parte dei clienti utilizza già più cloud", ha sottolineato Larry Ellison, fondatore, chairman e Cto di Oracle. "Microsoft e Oracle hanno lavorato insieme per facilitare i clienti nel connettere i servizi Azure con la più recente tecnologia Oracle Database. Collocando i sistemi hardware Oracle Exadata nei data-center di Azure, i clienti potranno sperimentare le migliori prestazioni possibili in termini di database e networking. Siamo orgogliosi di collaborare con Microsoft per offrire ai clienti questa capacità impareggiabile".



Non sono le funzionalità, ma anche i prezzi rimangono gli stessi di Oracle Database su Oci. È possibile acquistare Oracle Database@Azure attraverso Azure Marketplace, sfruttando i contratti Azure già esistenti, ma anche utilizzare i vantaggi delle licenze Oracle Database eventualmente attive (tra cui Bring Your Own License e il programma Oracle Support Rewards). Le due aziende hanno anche sviluppato un modello di supporto congiunto per fornire risposte e risoluzioni rapide per i carichi di lavoro mission-critical.