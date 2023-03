Altair unifica analisi dei dati e Ai nella piattaforma RapidMiner Capitalizzando sulle acquisizioni recenti, lo specialista americano intende proporre una soluzione end-to-end che integra ingestion, modellazione, analisi e visualizzazione dei dati. Pubblicato il 24 marzo 2023 da Redazione

Con il nome di una delle aziende acquisite di recente, ovvero RapidMiner, l’americana Altair sta iniziando a proporre una suite unificata per il completo processo di elaborazione dei dati, partendo dall’ingestione, passando per modellazione e analisi, per arrivare alla visualizzazione. L’aggiornamento è il frutto dell’espansione per acquisizioni della società, che ha portato all’integrazione anche di World Programming.

La piattaforma promette di aiutare gli utenti a estrarre e preparare i dati provenienti da qualsiasi fonte, siano questi file Excel, database, Pdf, PowerPoint o file di testo. I team delle aziende, inoltre, possono creare, mantenere ed eseguire programmi, modelli e flussi di lavoro in linguaggio Sas direttamente in un ambiente multi-linguaggio (ad esempio Python, R, Sql), per poi monitorare i modelli generati in un unico ambiente MlOps condiviso: “La piattaforma consente agli utenti, sia agli esperti che a chi si approccia alla data analytics per la prima volta, di accelerare i progetti dall'idea alla produzione, modernizzare gli ambienti legacy e risponde alle esigenze aziendali con offerte desktop e cloud”, ha sottolineato Sam Mahalingam, chief technology officer di Altair.

RapidMiner è disponibile tramite le Altair Units, modello di licenza che offre flessibilità, scalabilità e una nuova gamma di funzionalità Frictionless Ai a utenti che vogliano scegliere in autonomia gli strumenti software di cui hanno bisogno.

Oltre alla piattaforma, Altair aiuta le organizzazioni a definire i programmi di data analytics e a formare i loro dipendenti con la metodologia Center of Excellence (CoE), che identifica i casi d'uso più urgenti e aiuta ad affrontarli per primi, aggiorna i team delle linee di business in modo che possano affrontare da soli i problemi di analisi dei dati e prepara tutti, dagli analisti di business ai data scientist, a utilizzare gli strumenti più adatti per ogni specifico problema.

La formazione sulla piattaforma è disponibile tramite RapidMiner Academy, in grado di offrire corsi che l’utente può gestire in autonomia, scegliendo tra diversi percorsi in base al proprio settore di lavoro e alla propria competenza nella data analytics.