Alti e bassi per Alibaba, tra cloud e e-commerce Il gigante cinese nel trimestre di aprile maggio e giugno è cresciuto del 34% annuo in fatturato ma il profitto operativo è calato dell’11%. Pubblicato il 03 agosto 2021 da Redazione

Per Alibaba, come per Amazon, quest’anno il grande sprint dell’e-commerce inizia a rallentare, come naturale che sia dopo la forte spinta dei lockdown del 2020. I due colossi del commercio elettronico hanno entrambi osservato qualche decremento nel tasso di crescita del commercio elettronico nel trimestre di aprile, maggio e giugno. Per Alibaba si tratta del primo trimestre dell’anno fiscale, ed è un trimestre nel complesso positivo ma con qualche nota stonata. Il profitto operativo è calato dell’11% rispetto all’analogo trimestre 2020, attestandosi su circa 30,45 miliardi di renminbi (cioè circa 4,7 miliardi di dollari).

In discesa anche l’utile netto, -8%, per un valore di circa 42,83 miliardi di renminbi (6,6 miliardi di dollari). I ricavi in compenso sono cresciuti di ben il 34%, raggiungendo nel trimestre un valore di 205,74 miliardi di renminbi (31,8 miliardi di dollari). L’azienda ha fatto sapere di voler espandere il proprio programma di buyback di azioni da un valore di 10 miliardi di dollari a 15 miliardi di dollari.

Fra aprile, maggio e giugno, rispetto al primo trimestre, l’ecosistema di prodotti e servizi Alibaba ha guadagnato 45 milioni di nuovi utenti, portando a 1,18 miliardi il conteggio totale. La divisione cloud ha però perso giro d’affari, principalmente a causa di “un grande cliente nel mercato di Internet che ha smesso di utilizzare i nostri servizi cloud oltreoceano” a causa dei cambiamenti legislativi che impediscono a certe organizzazioni statunitensi di utilizzare tecnologia cinese. “In prospettiva”, scrive l’azienda, “crediamo che i nostri ricavi del cloud computing verranno ulteriormente diversificati su differenti clientele e mercati”.

Per quanto riguarda l’e-commerce, Alibaba amplierà la propria offerta per meglio fronteggiare la concorrenza di operatori minori: aree di crescita includono, per esempio, il negozio di offerte a prezzi bassi Taobao Deals (disponibile anche sull’applicazione di WeChat) e il negozio di seconda mano Idle Fish.