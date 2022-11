Amazon avvia i licenziamenti, rumors su diecimila tagli previsti La società di Seattle sta ottimizzando i costi per concentrarsi sulle attività strategiche. Secondo indiscrezioni, il 3% dei dipendenti rischia il posto. Pubblicato il 17 novembre 2022 da Redazione

Licenziamenti di massa in vista anche per Amazon, come per Twitter, Microsoft e numerosi altri colossi tecnologici costretti a fare i conti con l’attuale scenario economico mondiale. La società di Seattle è ancora in fase di crescita, sebbene rallentata, per quanto riguarda i servizi cloud di Aws (Amazon Web Services), per i quali anzi sono stati annunciati piani di espansione e notevoli investimenti. Per diecimila dipendenti che lavorano in altre divisione aziendali, però, arriverà il licenziamento o almeno così sostiene una fonte confidenziale di Reuters.



Amazon ha già comunicato la notizia ad alcuni dipendenti della divisione Devices & Services, per poi darne notizia ufficiale. “Continuiamo ad affrontare un contesto macroeconomico inusuale e incerto”, ha scritto Dave Limp, senior vice president della divisione. “Alla luce di ciò, negli ultimi mesi abbiamo lavorato per dare ulteriormente priorità alle cose che contano di più per i nostri clienti e per le nostre attività”.



Tra le righe sembrerebbe di intendere che al momento le vendite di dispositivi Echo e Kindle non sono la priorità. Limp ha però sottolineato che non saranno trascurati: “Voglio rimarcare che la struttura Devices & Services resta per Amazon un’importante area di investimento e che continueremo a innovare per conto dei nostri clienti”.



I licenziamenti avviati in questa divisione, in ogni caso, sarebbero solo l’inizio. A detta della fonte di Reuters, l’azienda avrebbe un obiettivo di diecimila tagli (circa il 3% dell’attuale forza lavoro di 300mila persone), che riguarderanno tra le altre cose le aree retail e le risorse umane. Sono previsti premi di buonuscita per chi rassegnerà le dimissioni volontariamente.

Aggiornamento:

Amazon ha replicato alle notizie circolate con una dichiarazione ufficiale: "Nell’ambito del processo di revisione annuale del nostro piano operativo, esaminiamo sempre ognuna delle nostre attività e quali modifiche riteniamo necessario apportare. Dato l'attuale contesto macroeconomico, e considerando la rapida crescita in termini di assunzioni che abbiamo vissuto per diversi anni, alcuni team necessitano di una riorganizzazione. Ciò, in alcuni casi, significa che determinati ruoli non sono purtroppo più necessari. Non prendiamo queste decisioni alla leggera e stiamo lavorando per supportare tutti i dipendenti impattati".