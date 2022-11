Amd, i chip per i server compensano lo scivolone dei Pc Le vendite di processori per dispositivi client sono in calo del 40% anno su anno, ma quelle per server e altri sistemi di data center crescono del 45%. Pubblicato il 03 novembre 2022 da Redazione

Il business dei semiconduttori è un perfetto specchio delle dinamiche che accadono in altri mercati. E l’ultima trimestrale di Amd (Advanced Micro Devices) lo dimostra benissimo. Nel periodo di luglio-settembre la multinazionale californiana ha visto calare del 40%, anno su anno, il valore delle vendite di processori per Pc, che si è fermato a un miliardo di dollari. La divisione “Client” rappresenta ora meno di un quinto del giro d’affari totale di Amd. Il calo delle vendite è dovuto a “un mercato Pc debole e a una significativa correzione degli inventari nella supply chain dei personal computer”, ha spiegato l’azienda.



Di contro, i prodotti destinati ai data center hanno fruttato 1,6 miliardi di dollari cioè un valore in crescita del 45% anno su anno: un chiaro segnale della continua espansione dei data center, specialmente di quelli in cloud. Al risultato ha contribuito anche la forte richiesta di processori Amd Epyc destinati ai server.



Le altre componenti dell’offerta, cioè i processori per il gaming e i prodotti embedded, sono entrambe in crescita. Complessivamente, su base GaaP, nel trimestre Amd ha ottenuto 5,56 miliardi di dollari di fatturato (valore in crescita del 29% rispetto al terzo trimestre 2021), un margine lordo del 42% e un utile netto di soli milioni di dollari (in calo del 93% anno su anno). L’utile netto calcolato su base non-Gaap è invece superiore al miliardo di dollari e segna una crescita annua del 23%.



“I risultati del trimestre sono stati inferiori alle nostre attese a causa dell’indebolimento del mercato Pc e di una sostanziale riduzione degli inventari lungo la catena di fornitura dei Pc”, ha dichiarato Lisa Su, presidente e Ceo di Amd. “Nonostante un difficile contesto macro, abbiamo fatto crescere i ricavi del 29% anno su anno, sulla spinta di un aumento delle vendite dei prodotti per data center, sistemi embedded e console di gaming”.



Per il quarto trimestre del 2022 Amd si attende ricavi compresi tra 5,2 miliardi e 5,8 miliardi di dollari, che rappresenterebbero all’incirca (considerando il dato medio di 5,5 miliardi) un incremento del 14% anno su anno. Per l’intero 2022 l’attesa è di chiudere con 23,2 miliardi di dollari di giro di ricavi, nella peggiore delle ipotesi, o con 23,8 miliardi di dollari nello scenario più ottimistico, e mettendo a segno una crescita di circa il 43% rispetto al 2021.