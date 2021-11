Analytics in cloud senza obbligo di “trasloco” con Qlik Debutta Qlik Forts, servizio SaaS gestito e preconfigurato che può funzionare come appliance virtuale on-premise o in qualsiasi cloud. I dati non vengono spostati nel cloud di Qlik. Pubblicato il 08 novembre 2021 da Redazione

I cloud analytics possono estendersi oltre il cloud. Analizzare i dati nel cloud, con tutti i vantaggi di potenza computazionale, flessiblità e scalabilità che ne derivano, attingendoli però da fonti diverse (in nuvola oppure on-premise) è il principio del nuovo servizio gestito di Qlik, presentato ora ufficialmente: Qlik Forts, questo il nome, è un’offerta di Software-as-a-Service preconfigurata che può funzionare come appliance virtuale on-premise o nel cloud di uno qualsiasi tra i principali fornitori mondiali (tra cui naturalmente Aws, Google Cloud e Microsoft Azure). Permette, dunque, di risolvere l’ancora problematica questione delle “isole” di dati e si adatta alle architetture ibride oggi prevalenti nelle aziende.

"Una ricerca di mercato di Idc mostra che attualmente circa l'80% delle organizzazioni ha dati distribuiti in ambienti ibridi, on-premise e cloud", ha sottolineato Dan Vesset, group vice president, analytics and information management di Idc. "Il patrimonio di dati non è certo destinato a diventare meno complesso nel prossimo futuro e tutto questo ha conseguenze concrete. Le organizzazioni che sono messe alla prova da silos di dati riportano livelli più bassi di data literacy, minore fiducia nei dati e scarsità di informazioni utilizzabili".

"Le organizzazioni”, ha aggiunto James Fisher, chief product officer di Qlik, “non stanno utilizzando il pieno potenziale della cloud analytics perché molti dei loro dati rimangono confinati in silos, a causa delle restrizioni normative e di sovranità e dei costi di calcolo e di data egress, oltre che di un’orchestrazione troppo laboriosa: questo si traduce in un'esperienza utente limitata. Tutte queste barriere impediscono alle organizzazioni di creare maggiore valore a partire dai loro dati e di ottenere i benefici dell’Active Intelligence. Con Qlik Forts, stiamo abbattendo tutte queste barriere. A differenza di altri fornitori di analytics, Qlik non richiede ai clienti, in nessun caso, di spostare i loro dati nel nostro cloud”.

Rivolto agli amministratori IT ma anche agli utenti aziendali non tecnici, il servizio può risiedere nella rete di un'organizzazione e all’interno del firewall. Tutte le applicazioni, le connessioni ai dati e i file di dati in uso rimangono locali in Forts, così da soddisfare eventuali esigenze di compliance e sicurezza. Qlik Forts è incluso in Qlik Cloud, dunque permette di avere un unico “punto d’ingresso” e un’esperienza coerente e fluida nell’accedere a dati e insight.