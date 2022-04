Ancora un trimestre record per Apple, boom dei servizi Nel primo trimestre del 2022, la società di Cupertino ha ottenuto 97,3 miliardi di dollari di ricavi, con una crescita del 9% anno su anno. Pubblicato il 29 aprile 2022 da Redazione

Con Apple la parola “record” si spreca. Negli ultimi anni è capitata di leggerla molte volte commenti dei risultati trimestrali, ma effettivamente i numeri della società di Cupertino segnano spesso dei nuovi precedenti, procedendo in direzione di una continua crescita e senza mai arretrare. Nel primo trimestre di quest’anno (il quarter fiscale terminato al 26 marzo) Apple ha ottenuto ricavi - da record, appunto - di poco inferiori a 97,28 miliardi di dollari e corrispondenti a una crescita del 9% anno su anno.

Sul totale delle vendite del trimestre, l’hardware ha generato 77,45 miliardi di dollari, i servizi hanno fruttato oltre 19,82 miliardi. Ed è questa la componente più in crescita, del 17% anno su anno. Per i suoi App Store, Apple Music, Apple Tv, il cloud e altri servizi, l’azienda ha superato la soglia degli 825 milioni di iscritti paganti, e su questo totale 165 milioni di persone sono un’aggiunta dell'ultimo anno.



Il merito spetta sia all’allargamento della base installata di dispositivi, sia alla maggiore interazione dei clienti con i servizi premium di Apple. Il direttore finanziario, Luca Maestri, ha parlato di “risultati impressionanti”, che riflettono “il nostro continuo investimento nel miglioramento e nell’espansione del nostro portfolio di servizi, e lo slancio positivo che osserviamo su molti fronti”.



La focalizzazione è chiaramente sbilanciata sui servizi consumer, ma la società sta anche cominciando ad allargare la proposta rivolta alle aziende, come dimostra il recente lancio dell’offerta in abbonamento Apple Business Essentials. “Sappiamo che le imprese, in generale, sono per noi un mercato molto interessante”, ha dichiarato Maestri, “e ci stiamo mettendo molto impegno e focalizzazione. E crediamo di avere davvero ottime opportunità di crescita”.