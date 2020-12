Anno nuovo, Ceo nuovo per Nutanix (strappato alla rivale Vmware) Dheeraj Pandey passa ufficialmente il testimone al suo successore: è Rajiv Ramaswami, già chief operating officer per i prodotti e servizi cloud di Vmware. Pubblicato il 15 dicembre 2020 da Valentina Bernocco

Nutanix si prepara ad affrontare il 2021 con un nuovo amministratore delegato alla sua guida e con una solida posizione sul mercato delle infrastrutture iperconvergenti. Ironia della sorte (ma forse anche conseguenza logica, in un mercato così specializzato), il nuovo Ceo è Rajiv Ramaswami, un ex di Vmware, azienda diretta concorrente verso la quale Nutanix non ha mai nascosto la propria rivalità. Quello di chief operating officer per i prodotti e servizi cloud di Vmware è solo l’incarico più recente tra quelli rivestiti da Ramaswami, dopo aver militato in aziende come Broadcom, Cisco e Nortel e, all’inizio della sua carriera, in Ibm.

Il suo iter di formazione comprende una laurea in Ingegneria Elettrica presso l'Indian Institute of Technology di Madras, seguita da un master e dottorato di ricerca in Ingegneria Elettrica e Informatica all'Università della California di Berkeley. Nel suo curriculum compaiono anche 36 riconocimenti di brevetti tecnologici, riguardanti principalmente le infrastrutture ottiche.

Rajiv Ramaswami, nuovo Ceo di Nutanix

Ramaswami succede a Dheeraj Pandey, storico cofondatore di Nutanix, che la scorsa estate aveva annunciato l’intenzione di dimettersi per ragioni personali. "Rajiv è il leader giusto al momento giusto", ha commentato Pandey. "Questo è un decennio estremamente importante per un'azienda che dà così tanto valore alla semplicità, alla sicurezza e alla continuità. A titolo personale, è stato un privilegio servire i nostri clienti e partner, lavorando a stretto contatto con i dipendenti Nutanix".

"Rajiv è un leader affermato, con una comprovata esperienza nello sviluppo di un portafoglio di prodotti e servizi in forte crescita", ha dichiarato invece Sohaib Abbasi, lead independent director di Nutanix. "Rajiv si è distinto tra i candidati presi in esame per la rara combinazione di qualità quali disciplina operativa, sesto senso commerciale, visione tecnologica e capacità di leadership inclusiva. Sotto la guida di Rajiv, il talentuoso team di Nutanix potrà crescere in modo sostenuto, migliorare la propria efficienza e consolidare la propria leadership nella categoria emergente delle infrastrutture cloud ibride".

Proprio quella delle soluzioni software per architetture cloud (nell’accezione ibrida e multi-cloud) è, infatti, la direzione strategica intrapresa dall’azienda negli ultimi anni. Nell’ultimo Magic Quadrant dedicato al software per le infrastrutture iperconvergenti, pubblicato qualche giorno fa, Gartner ha posizionato Nutanix nel quadrante dei leader per il quarto anno consecutivo. Ma c’è un significativo cambiamento rispetto alle precedenti edizioni del medesimo Magic Quadrant: per la prima volta vi sono stati inclusi solo i fornitori di software per infrastrutture iperconvergenti in grado di proporre soluzioni funzionanti su più piattaforme hardware. E questo, come sottolineato da Nutanix, è “un importante cambiamento nel settore e una forte convalida della transizione dell'azienda dall'hardware al software avvenuta oltre due anni fa”.