Annunci Google: dagli smartphone ai nuovi altoparlanti intelligenti L’azienda ha presentato, come previsto, i nuovi Pixel 5 e Pixel 4A 5G che peraltro non arriveranno in Italia, lo smart speaker Nest Audio e un Chromecast aggiornato con telecomando. Pubblicato il 01 ottobre 2020 da Redazione

Tra fughe di notizie pre-rilascio e informazioni condivise da Google, non ci sono state molte sorprese all'evento Pixel 5. Come previsto l’azienda ha presentato i nuovi smartphone Pixel 5 e Pixel 4a 5G, che in Europa saranno venduti in Francia, Germania e UK, ma non in Italia, la nuova generazione di altoparlanti intelligenti Nest Audio e il Chromecast 2020.

Il Pixel 5, che ha un display da 6 pollici (2.340x1.080) con un frequenza di aggiornamento di 90 Hz, 128 GB di storage e 8 GB di Ram, si presenta con alcune novità degne di nota. Tra queste un sistema di fotocamere primarie rinnovato: sul retro una camera dual pixel da 12 MP grandangolare con Live Hdr+ per scatti dalla qualità elevata, affiancata da una ultra wide da 16 megapixel con funzione Cimematic Pan per video più fluidi. Rispetto al suo predecessore, rinuncia al processore Snapdragon 865 per il più modesto, ma comunque compatibile con il 5G, Snapdragon 765G. Google ha anche eliminato il modulo radar Soli del Pixel 4, quindi niente sblocco facciale o controlli Motion Sense senza tocco, ma ovviamente è presente un sensore di impronte digitali. Il nuovo Pixel è resistente all’acqua, offre il supporto per la ricarica wireless Qi e ha una maggiore autonomia, grazie alla batteria più grande da 4080 mAh. Negli Usa costa 699 dollari, mentre in Francia avrà un prezzo di 629 euro.

Google ha annunciato anche il Pixel 4a 5G, una versione “maggiorata” del Pixel 4a o una più economica del Pixel 5, a seconda di come si guardano le cose. Il Pixel 4a 5G (499 dollari), con display da 6,2 pollici (non a 90 Hz), ha sorprendentemente molte caratteristiche in comune con il fratello più costoso: processore Snapdragon 765G, medesimo apparato fotografico, 128 GB di storage. Le differenze più marcate stanno nella Ram (6 invece di 8 GB), nella batteria da 3885 mAh, nella mancanza del supporto per la ricarica wireless Qi e dell'impermeabilità.

In arrivo anche il nuovo altoparlante intelligente Nest Audio (99,99 euro) che, come il Nest Mini, è rivestito in tessuto. È dotato di un tweeter da 19 mm e di un mid-woofer da 75 mm che, a detta dell’azienda, gli consentono di offrire un audio più potente del 75% e il 50% in più di bassi rispetto al Google Home. Lo smart speaker dispone di luci Led, che si accendono quando si parla con Assistente Google e di un interruttore di disattivazione dell'audio se non si vuole che l’assistente digitale si attivi per sbaglio. Inoltre è dotato di una funzione di “equalizzazione dei contenuti multimediali”, che gli consente di sintonizzarsi automaticamente sulla base di quello che si ascolta, che si tratti di musica e o di una risposta, e supporta l'audio multiroom. Si possono anche accoppiare due Nest Audio per ottenere una sorta di impianto stereo.

Chiude la serie di annunci il Chromecast con Google Tv (69,99 euro), che si presenta con un design rinnovato e colorato, e offre il supporto alla Google Tv e all’Assistente Google. Inoltre è dotato di telecomando, con controllo vocale per controllare la tv o la soundbar, regolare il volume, cambiare modalità d’ingresso, e un pulsante dedicato all’assistente digitale.