Antoine Euvrard alla guida delle alleanze per il cloud di Rubrik Il nuovo Cloud Alliance Manager per il Sud Europa aiuterà i team commerciali a far leva sugli accordi con Microsoft, Amazon e Google. Pubblicato il 07 aprile 2022 da Redazione

Rubrik, società specializzata in data management, backup e migrazione in cloud, sceglie un nuovo manager per rafforzare le proprie alleanze con i grandi hyperscaler come Microsoft, Amazon e Google. Antoine Euvrard è stato nominato cloud alliance manager per il Sud Europa, ruolo in cui sarà responsabile delle relazioni tra Rubrik e i partner strategici del cloud pubblico, rafforzando una strategia che è quella di proporre ai clienti e prospect un “approccio integrato ai loro progetti di migrazione verso il cloud”, ha spiegato l’azienda.

In altre parole, Euvrard sarà di supporto ai team commerciali di Rubrik, incaricati di identificare le migliori soluzioni e approcci per aiutare i clienti a migrare verso il cloud. Il manager avrà anche il compito di interfacciarsi con i commerciali dei grandi fornitori di cloud pubblico (come appunto Microsoft, Amazon e Google) per illustrare il valore aggiunto della partenership con Rubrik. Riporterà direttamente a James Barrett, director of cloud Emea di Rubrik.

Laureato all'Institut Supérieur de Gestion di Parigi, Euvrard ha nel proprio curriculum professionale esperienze in posizioni commerciali nel settore IT e delle telecomunicazioni, in aziende come Orange Business Services, Verizon e Microsoft. Prima di entrare in Rubrik ha fatto parte del team manageriale di Seven Islands, società di head-hunting.

"Antoine Euvrard vanta una solida conoscenza dell'ecosistema degli integratori”, ha commentato Nicolas Combaret, direttore vendite Southern Europe di Rubrik, “e grazie alle sue esperienze e competenze nella vendita di soluzioni SaaS e cloud rappresenta un vero valore aggiunto al nostro team del Sud Europa. L'arrivo di Antoine è strategico per far leva su queste partnership strategiche con le realtà globali del cloud pubblico".