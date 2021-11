Antonella Baldassarre è marketing services director di Tech Data Il distributore ha fatto fare uno scatto di carriera a una sua manager di lunga data. Baldassare si occuperà di coordinare le attività di Corporate Marketing, Channel Marketing e comunicazione. Pubblicato il 23 novembre 2021 da Redazione

Tech Data, uno tra i principali distributori di informatica attivo nel mercato italiano, ha annunciato la nomina di Antonella Baldassarre nel ruolo di marketing services director. Il nuovo incarico segna per Baldassarre l’ingresso nel team dirigente di Tech Data ed è un ingresso più che meritato, considerando i vent’anni trascorsi dalla manager in azienda con ruoli di crescente importanza (l’ultimo, per cinque anni, quello di marketing communication manager).

Ora, in quanto direttrice dei servizi di marketing, Baldassarre si occuperà del coordinamento delle aree di Corporate Marketing, Channel Marketing e dell’area di produzione interna di tutte le attività di comunicazione, digital ed eventi, riportando direttamente ad

Augusto Soveral, vice president managing director di Tech Data Italia.

“Sono entusiasta di dare il benvenuto ad Antonella nel board di direzione dell’azienda”, ha dichiarato Soveral. “Sono certo che la sua consolidata esperienza nel settore Ict e nel marketing, unita alla sua spiccata propensione all’innovazione, ci porteranno a raggiungere nuovi importanti traguardi in un mercato che sta profondamente cambiando le regole del gioco in questo ambito, a tutto vantaggio sia di Tech Data che del suo ecosistema di partner. Questo cambiamento organizzativo sottolinea l’importanza dell’area affidata ad Antonella per lo sviluppo del business di Tech Data in un momento di forte trasformazione digitale, e rafforza anche la ricerca di sinergie all’interno del nostro portfolio con l’obiettivo di garantire un’offerta di soluzioni il più possibile completa e interconnessa”.

“Ringrazio tutto il management di Tech Data per avermi sostenuta in questo percorso professionale e per avere sempre dato spazio e valore alla creatività, ha commentato Baldassarre. “Il mercato cambia e il marketing deve essere pronto a trovare sempre nuove soluzioni a sostegno di un business in profondo mutamento, trasferendo al contempo i nostri valori in tutto quello che facciamo. Sono certa che insieme al team di professionisti, che ho il piacere di guidare, daremo sostegno e nuovo impulso alla crescita”.

La nuova direttrice dei servizi di marketing si è anche detta “orgogliosa di poter portare il mio contributo nell’ambito della leadership al femminile in un’azienda come Tech Data, sensibile a tematiche quali il gender gap, dando ulteriore visibilità e la mia partecipazione attiva a programmi interni globali quali Elevate, che aiutano le donne nel proprio sviluppo professionale lavorando insieme per condividere idee e migliori pratiche con questo scopo”. Presente su scala globale, Tech Data quest’anno ha ampliato i propri orizzonti commerciali in seguito alla fusione con Synnex, che ha portato alla creazione di un colosso della distribuzione con 22mila dipendenti e 150mila clienti nel mondo.