Apple guida un mercato degli smartphone in flessione Gartner restituisce la vetta alla casa della Mela a discapito di Samsung nel quarto trimestre 2020. Le vendite annuali sono diminuite del 12,5%, ma nel 2021 potrebbero tornare a salire. Pubblicato il 23 febbraio 2021 da Redazione

Erano più di quattro anni che non accadeva. Nel quarto trimestre 2020 Apple ha di nuovo superato Samsung nelle vendite di smartphone, secondo le stime di Gartner.

Il lancio degli iPhone 5G della serie 12 avrebbero fornito alla casa della Mela l'arma vincente per raggiungere un totale di 80 milioni di pezzi venduti, contro i 70 milioni dell'anno precedente. In ragione di questo, la quota di mercato è passata dal 17,1 al 20,8%.

La rivale coreana, invece, si è fermata a 62 milioni di apparecchi venduti. Alle sue spalle, troviamo tre fabbricanti cinesi, ovvero Xiaomi (43,4 milioni), Oppo e Huawei (entrambe con 34,3 milioni).

Guardando all'intero 2020, Samsung resta da leader mondiale, anche se le vendite sono scese del 14,6%. Apple si piazza al secondo posto mondiale, superando Huawei, i cui risultati hanno sofferto soprattutto delle sanzioni americane adottate, in particolare dell'impossibilità di utilizzare le applicazioni di Google sui propri smartphone.

Il mercato mondiale, nel suo complesso, ha subito una flessione nelle vendite del 12,5% per un totale di 1,3 miliardi di apparecchi commercializzati. Gartner conferma come anche in questo contesto abbiano influito le preoccupazioni legate alla crisi sanitaria, che hanno portato individui e aziende a ritardare nuovi acquisti.

il 2021, tuttavia, potrebbe segnare un'inversione di tendenza, soprattutto grazie alla diffusione della tecnologia 5G. L'analista stima che ci possa essere un aumento delle vendite pari al 11,4%, riportando il valore totale quasi in linea con quello del 2019. I modelli 5G rappresenteranno il 35% delle vendite totali.