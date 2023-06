Apple prosegue gli investimenti in realtà aumentata con una startup Mira, giovane azienda di Los Angeles che sviluppa visori AR, è stata acquisita da Apple. La notizia a pochi giorni dalla presentazione dei Vision Pro. Pubblicato il 07 giugno 2023 da Redazione

I grandi progetti di Apple per la realtà aumentata e mista non si limitano ai visori Vision Pro, appena presentati dopo anni di ricerca e sviluppo. La società di Cupertino sta continuando a fare investimenti in quest’ambito e ha appena acquisito Mira, una startup di Los Angeles attiva nel campo della realtà aumentata.



Così riporta The Verge, sulla base di un post di Instagram del Ceo della startup. Apple ha assunto almeno 11 dei dipendenti di Mira, come parte dell’acquisizione. Su Instagram l’amministratore delegato dell’azienda, Cen Taft, si è detto “emozionato per il prossimo capitolo di Mira all’interno di Apple”.



La società di Tim Cook non ha smentito, ma si è limitata a comunicare la frase di rito: “Apple di quando in quando acquista società tecnologiche più piccole, e solitamente non discutiamo delle nostre intenzioni o strategie”. Non è difficile immaginare, tuttavia, che la strategia sia quelle di tenersi pronti a intercettare le opportunità nascenti del metaverso. Ma se pensiamo a tutto quello che l’azienda ha fatto finora nella propria storia, è possibile che sarà un metaverso tutto racchiuso nel mondo Apple, integrato con l’ecosistema di dispositivi, applicazioni e sistemi operativi della Mela. Con i Vision Pro l’azienda ha già dimostrato di essere interessata a diversi scenari d’uso, dalla fruizione di film, video e immagini 3D all’interazione con app di lavoro.



Mira si occupa di sviluppare visori di realtà aumentata destinati a settori come l’industria manifatturiera, la logistica e tutti i contesti dove esistono cantieri ed esigenze di manutenzione o intervento tecnico. I visori Prism funzionano in abbinamento a uno smartphone, e non a caso sono compatibili con gli iPhone. L'altra variante, i Prism Pro, prevede che le lenti di realtà aumentata siano montate direttamente su un caschetto, dove va inserito anche lo smartphone.





La società di Los Angeles ha anche siglato contratti con le forze militari statunitensi e in particolare (riporta The Verge, sulla base di documenti governativi e comunicati stampa) con l’aviazione e con la marina militare. Un altro cliente illustre di Mira è Nintendo World, che utilizza i dispositivi Prism per un’attrazione dedicata a Mario Kart nei parchi divertimenti in Giappone e negli Universal Studios di Los Angeles.