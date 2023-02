Appuntamento con la sicurezza “phygital” al SecSolutionForum L’evento di Sec Solution, dedicato alla sicurezza fisica e logica, è in programma il 26, 27 e 28 aprile in formato digitale. Pubblicato il 10 febbraio 2023 da Redazione

Un evento dedicato alla sicurezza, intesa a 360 gradi: è il SecSolutionForum, organizzato da Sec Solution il prossimo 26, 27 e 28 aprile in formato digitale. Una sicurezza a tutto tondo perché SecSolution è un portale Web (edito da Ethos Media Group) che da sempre si occupa di tecnologie di videosorveglianza, antintrusione, controllo accessi, antincendio e sicurezza integrata, a protezione degli ambienti ed edifici fisici. Ma il SecSolutionForum darà anche ampio spazio a temi di cybersicurezza e protezione dei dati come la difesa dalle minacce, l’adozione del cloud, la privacy, l’Internet of Things, il machine learning, il Big Data, la business continuity e l’Agenda Digitale.



Sarà, quindi, un evento dedicato alla “phygital security”, all'intersezione tra la dimensione fisica e quella digitale della sicurezza. Oggi la sicurezza fisica e quella logica convergono sempre di più e diventa sempre più accentuata l’integrazione tra le tecnologie. Pensiamo all’utilizzo dei dati raccolti dai sistemi di videosorveglianza per attività di analytics finalizzate al marketing o all’ottimizzazione della gestione aziendale. Soluzioni nate per la security trovano oggi, sempre di più, nuove applicazioni.



L’edizione di quest’anno darà particolare risalto a numerose tavole rotonde e talk show. Oltre agli appuntamenti consolidati delle scorse edizioni, dedicati a marketing, vendite e organizzazione aziendale, altri momenti saranno dedicati a temi di grande attualità come le problematiche di supply chain, lo scenario energetico e i suoi rincari, la crescita delle minacce cyber, l’intelligenza artificiale, il problema della carenza di competenze tecniche, normative e manageriali nelle aziende.





Data la ricchezza del programma (che sarà definito dagli organizzatori insieme a un Comitato Scientifico composto da Alessandro Manfredini, Alvise Biffi, Giulio Iucci, Pierluigi Perri e Alessandro Bove), l’evento è rivolto a una molteplicità di profili, tra cui security manager, IT e Ict manager, progettisti, consulenti, impiantisti/Installatori/manutentori, system integrator, enti pubblici, forze dell’ordine, data privacy officer (Dpo) e consulenti esperti di privacy.



La formula online, già adottata in precedenti edizioni del SecSolutionForum, è stata apprezzata dai partecipanti ed è quindi stata replicata anche per poter raggiungere il maggior numero di professionisti possibile su tutto il territorio nazionale. Anche la scelta di sviluppare l’appuntamento su tre giornate (26, 27 e 28 aprile) è tesa a offrire al maggior numero di persone l’opportunità di formarsi, di restare al passo con le ultime novità tecnologiche e normative e di relazionarsi con i migliori brand del settore. La partecipazione all’evento è gratuita previa, registrazione su https://www.secsolutionforum.it/registrazione.asp.