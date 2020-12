Arrivano gli AirPods Max: le prime cuffie over-ear di Apple Queste cuffie sovraurali promettono un audio di elevata qualità in un design elegante e raffinato e una facilità di configurazione e d’uso alla pari degli AirPods. Costano 629 euro. Pubblicato il 09 dicembre 2020 da Redazione

Per la prima volta Apple presenta delle cuffie over-ear. Si tratta degli AirPods Max che, a detta di Apple, sono il “perfetto equilibrio fra l’audio esaltante di un paio di cuffie ad alatissima fedeltà e la magica semplicità d’uso degli auricolari AirPods”. Il design è molto elegante e minimale, qualità che caratterizzano tutti i prodotti della casa di Cupertino. La parte superiore è in maglia traspirante, e la cornice dell’archetto in acciaio inossidabile assicura robustezza, flessibilità e comfort, garantito anche dai bracci telescopici dell’archetto che possono essere allungati per adattarsi a forme e dimensioni diverse del capo.

I cuscinetti auricolari utilizzano un materiale memory foam progettato a livello acustico per creare una tenuta efficace e la Digital Crown, ispirata a quella dell’Apple Watch, offre un controllo preciso del volume e la possibilità di riprodurre e mettere in pausa l’audio, passare alla traccia successiva, rispondere o terminare telefonate e attivare Siri.

Gli AirPods Max hanno un driver dinamico da 40 mm progettato da Apple che, a detta dell’azienda, offre bassi ricchi e profondi, frequenze medie accurate e alte frequenze nitide e cristalline. Inoltre utilizzano un equalizzatore adattativo per regolare il suono in base all’indossabilità e alla tenuta dei cuscinetti auricolari, misurando il segnale audio inviato all’utente e regolando le frequenze medio-basse in tempo reale.

Queste cuffie sovraurali, dotate di cancellazione attiva del rumore, offrono però la possibilità di attivare la Modalità Trasparenza per ascoltare simultaneamente la musica e i rumori dell’ambiente circostante. Come tutti i prodotti Apple, anche gli AirPods Max possono essere configurati con un tap e abbinati in automatico a tutti i dispositivi che hanno effettuato l’accesso all’account iCloud, inclusi iPhone, iPad, iPod touch, Mac, Apple Watch e Apple TV.

Gli AirPods Max possono essere già ordinati, ma le spedizioni partiranno da martedì 15 dicembre, e costano 629 euro. Richiedono dispositivi Apple con sistemi operativi a partire da iOs 14.3, iPadOs 14.3 o versione successiva, macOs Big Sur 11.1, watchOs 7.2 e tvOs 14.3.