Aruba apre due nuovi data center in provincia di Bergamo L’azienda, a tre anni dall’inaugurazione del Global Cloud Data Center, conferma l’ambizioso piano di investimenti e annuncia l’imminente completamento di due nuovi moduli: il Data Center-B (DC-B) e il Data Center-C (DC-C). Pubblicato il 06 ottobre 2020 da Redazione

Sono passati tre anni dall’apertura a Ponte San Pietro (Bergamo) dell’Aruba Global Cloud Data Center, a detta dell’azienda il più grande data center campus d’Italia (oltre 200.000 metri quadri), d’impronta ecologica e dotato delle più moderne tecnologie. In occasione dell’anniversario del campus, l’azienda ha deciso di ufficializzare i lavori di ampliamento, che hanno coinvolto l’intera area e porteranno all’imminente attivazione di altri due data center, denominati DC-B e DC-C.

Il DC-B disporrà di una potenza di 9 MW, ripartita tra tre grandi sale, mentre il DC-C sarà un data center multipiano con quattro sale dati poste su due livelli, e una potenza a regime di 8 MW. I lavori del primo saranno ultimati entro la prima metà del 2021, mentre quelli relativi al DC-C entro i primi sei mesi del 2022. I nuovi moduli, andranno ad affiancarsi al DC-A, il primo dei data center inaugurati all’interno del campus, che dispone di 10 sale dati, ormai quasi totalmente utilizzate. Con i due nuovi moduli, la superficie destinata ai data center nel campus diventa di 80.000 metri quadri di cui oltre 23mila dedicati alle sale dati.

“Grazie agli investimenti nei due nuovi data center e nel potenziamento degli impianti per l’autoproduzione di energia derivante da fonti rinnovabili, stiamo proseguendo nell’obiettivo che ci eravamo preposti con la nascita di Global Cloud Data Center”, afferma Stefano Cecconi, amministratore delegato di Aruba, “ossia mettere a disposizione dei nostri clienti il massimo della tecnologia IT, nel rispetto dell’ambiente. Oggi aggiungiamo nuovi tasselli al completamento del campus tecnologico”.

La sostenibilità è un valore importante per l’azienda che, all’interno del proprio piano di espansione, ha previsto ingenti investimenti per l’approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili. A questo riguardo, Global Cloud Data Center utilizza risorse energetiche provenienti da diverse fonti tra cui il fotovoltaico, l’idroelettrico - grazie a una centrale idroelettrica presente all’interno dell’area - e altre tecnologie, come l’utilizzo di impianti geotermici ad elevata efficienza, che permettono di regolare la temperatura delle sale dati abbassando ulteriormente i consumi, l’impatto energetico dei data center e di conseguenza quello ambientale.

Nell’ottica di potenziare ulteriormente la capacità di produzione di energia in loco, che garantisce il massimo dell’efficienza, i due nuovi moduli DC-B e DC-C saranno rivestiti da impianti fotovoltaici di nuova generazione sia sulle pareti che sulle coperture. Inoltre, entro i prossimi tre mesi, sarà ultimato un nuovo impianto fotovoltaico sul tetto del DC-A, che andrà ad aggiungersi a quello già in funzione sulla parete sud. In aggiunta, sarà installata una terza turbina all’interno della centrale idroelettrica.