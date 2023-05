Assistenza clienti omnicanale, Esprinet distribuisce LiveHelp LiveHelp è un’azienda italiana che propone soluzioni di digital customer care (videochat, chatbot, gestione ticket) per grandi imprese e Pmi. Pubblicato il 23 maggio 2023 da Redazione

Nuovo ampliamento nell’offerta di Esprinet, in direzione delle tecnologie per l’assistenza alla vendita e il coinvolgimento dei clienti: il distributore ha stretto accordo con LiveHelp, società italiana che propone una piattaforma di digital customer care. Una soluzione per l’omnicanalità, che permette alle aziende di interagire con i propri clienti tramite chat, videochat e social media, il tutto da un’unica interfaccia. Consente, inoltre, di gestire richieste sotto forma di ticket e di automatizzare il servizio di assistenza clienti tramite chatbot.



La piattaforma è stata sviluppata con codice proprietario ed è conforme ai principi del Gdpr. Questa tecnologia è già stata scelta da aziende come Costa Crociere, Centro Diagnostico Italiano, Eminflex, Europe Assistance, Mondoffice, Politecnico di Milano, Tecnocasa, Telepass e Zurich, per citarne alcune.



L’accordo permette a LiveHelp di ampliare la propria rete distributiva, sfruttando sia la presenza sul territorio (e in particolare la capillare rete di dealer in Europa Meridionale) sia le competenze dei collaboratori di Esprinet. Quest’ultimo potrà soddisfare diversi interlocutori proponendo due differenti soluzioni: LiveSuite, una piattaforma completa e modulare, indicata per le grandi aziende con attività di supporto clienti complesse, e LiveSmart, che è self-service e più adatta alle piccole e medie imprese.



“La partnership con Esprinet è per noi una grande opportunità”, ha dichiarato Valentina Trevaini, cofondatrice e sales manager di LiveHelp. “Collaborare con una realtà consolidata e importante ci consente di ampliare la nostra rete distributiva, raggiungendo nuovi clienti, ampliando l’offerta dei nostri servizi. Proprio grazie a questa partnership, infatti, abbiamo colto la sfida di creare una piattaforma completamente in self-service, Live Smart, che si va ad affiancare alla nostra piattaforma sartoriale, LiveSuite, che ci ha resi da diversi anni una realtà conosciuta e di successo nel mondo del digital customer care. Non vediamo l’ora di iniziare questa nuova collaborazione forti di due approcci contrapposti che ci permetteranno, insieme, di poter soddisfare le esigenze di ogni tipologia di cliente”.



“La partnership con LiveHelp rappresenta un’ulteriore conferma della focalizzazione strategica e dell’evoluzione del Gruppo Esprinet come Full service Provider”, ha commentato Patrizia Combi, group digital solutions division manager di Esprinet. “La piattaforma LiveHelp arricchisce infatti la nostra offerta di soluzioni digitali, consentendo ai clienti rivenditori di potenziare la loro strategia di Customer Satisfaction in modo efficace, oltre a rappresentare un’interessante opportunità di business che i nostri partner possono veicolare sul mercato finale”.