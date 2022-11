Avaya trasborda i contact center nel metaverso Il potenziale di utilizzo del mondo virtuale per il contatto con la clientela è esplorato da tempo. Il costruttore prova a sfruttarlo con Metavers Experience. Pubblicato il 29 novembre 2022 da Redazione

I punti di contatto fra mondi reali e virtuali si moltiplicano. Avaya ho mostrato al più recente Gartner IT Symposium/Xpo la propria soluzione Metavers Experience, con l’intenzione di allargare a nuovi territori il potenziale dei contact center.

Il costruttore ha voluto dimostrare, attraverso differenti percorsi per clienti, come le organizzazioni possano estendere le capacità dei propri contact center nel metaverso, utilizzando la tecnologia Avaya Experience Platform. In pratica, si è trattato di una esemplificazione di come gli operatori di primo contatto possano assistere e interagire con i propri interlocutori in un contesto virtualizzato e interattivo.

I casi d’uso presentati hanno esplicitato come la piattaforma dello specialista di comunicazione possa offrire esperienze trasparenti a clienti e collaboratori di un’impresa senza che sia necessario procedere ad aggiornamenti tecnologici che potrebbero incidere negativamente sulle operazioni ordinarie.

Per le aziende, il metaverso può rappresentare un canale aggiuntivo da aggiungere al proprio mix di soluzioni di contatto con la clientela. Secondo il costruttore, la Avaya Experience Platform è completamente cloud-native e progettata per essere aperta, per cui i clienti possono sperimentare con il metaverso e aggiungere funzionalità ai contact center senza dover implementare nuove tecnologie o effettuare aggiornamenti impegnativi.