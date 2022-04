Barracuda sarà venduta al fondo Kkr per 4 miliardi di dollari Passaggio di mano per l’azienda di cybersicurezza. Il fondo d’investimento Kkr acquisirà Barracuda da Thoma Bravo, attuale proprietario. Pubblicato il 13 aprile 2022 da Redazione

La società di sicurezza informatica californiana Barracuda Networks, specializzata in protezione e delivery delle applicazioni e protezione dei dati, passa di mano, da fondo d’investimento a fondo d’investimento: sarà venduta da Thoma Bravo a Kkr (il fondo di cui ultimamente si è parlato molto anche in Italia per il suo interesse ad acquisire Tim). La transazione sarà completata entro la fine dell’anno, una volta soddisfatte le condizioni di chiusura.



Le due parti non hanno comunicato il valore dell’accordo ma secondo fonti confidenziali di Reuters si aggirerebbe intorno ai 4 miliardi di dollari, debito incluso. Una cifra ben più alta degli 1,6 miliardi di dollari pagati nel 2018 da Thoma Bravo per comprare Barracuda. Sotto la sua proprietà, in pochi anni l’azienda ha accelerato la propria crescita fino a superare i 500 milioni di dollari di fatturato.



Fondata nel 2003, Barracuda propone un’offerta che spazia dalla protezione della posta elettronica alla sicurezza delle applicazioni, delle reti e dei dati, con soluzioni eseguibili on-premise o nel cloud. Tra i suoi oltre 200mila clienti nel mondo prevalgono le aziende medie e piccole, mentre l'ecosistema di canale è composto da oltre cinquemila operatori partner.

Kkr ha assicurato di voler fornire “risorse e competenze per accelerare ulteriormente la crescita della società e supportare la sua espansione strategica in aree chiave, come il managed detection and response, l’extended detection and response e le tecnologie di Secure Access Service Edge”.

“Barracuda ha costruito un’impressionante offerta di soluzioni che aiutano le piccole e medie imprese del mondo a proteggere i propri dati e affrontare sfide di sicurezza critiche”, ha dichiarato Bradley Brown, managing director di kkr. “Vediamo un’enorme opportunità di crescita a lungo termine, poiché queste aziende continuano a investire sempre di più in cybersicurezza, e siamo impazienti di aiutare Barracuda a scalare e a distribuire la prossima generazione di prodotti che soddisfano queste crescenti necessità”.