BlackBerry riflette sul futuro e valuta eventuali spin-off La società canadese è impegnata in una “revisione del portfolio di attività” e prenderà in considerazione possibili strategie alternative, tra cui lo scorporo di alcune divisioni. Pubblicato il 02 maggio 2023 da Redazione

BlackBerry guarda al futuro con una certa dose di realismo. Non senza rammarichi e tentativi non andati a buon fine, l’azienda un tempo sinonimo di smartphone (il suo telefono cellulare con tastiera Qwerty ha segnato un’epoca, tanto da meritarsi il ruolo di protagonista in un film) negli ultimi anni ha abbandonato il mercato dei dispositivi per dedicarsi soprattutto ai software di cybersicurezza, a quelli per dispositivi Internet of Things e per il settore automobilistico in particolare. Ora l’azienda canadese sta riconsiderando la propria offerta e la propria strategia, senza escludere possibili futuri spin-off.



Il consiglio di amministrazione avvierà una “revisione del portfolio di attività” per poi valutare quale strada percorrere per “creare valore per gli azionisti” e per considerare, eventualmente, lo scorporo di una o più divisioni. L’azienda ha messo una mano avanti sottolineando che questa non è l’unica strada possibile e che non ci sono tempistiche già fissate.



BlackBerry punta a incrementare il giro d’affari e in particolare a spingere la crescita dei ricavi ricorrenti, oltre a voler migliorare la marginalità e il flusso di cassa già nel corrente anno fiscale. “Ci aspettiamo che la realizzazione di questo piano porti benefici significativi agli azionisti”, ha dichiarato il presidente e amministratore delegato, John Chen, “ma tuttavia non crediamo che questo sia pienamente rispecchiato dall’attuale valutazione di mercato della società. Il board e il management credono entrambi che sia il momento giusto di avviare una approfondita revisione del portfolio dell’azienda”.



L’obiettivo, ha proseguito Chen, è di “identificare e valutare opportunità per migliorare ulteriormente il valore per gli azionisti”. L’azienda resta “pienamente focalizzata sul portare avanti il nostro piano e ribadisce l’impegno verso clienti, partner e dipendenti”. BlackBerry ha anche fatto sapere che proseguirà con l’annunciata vendita di una parte sostanziosa dei brevetti e delle applicazioni non-core a Malikie Innovations Limited, sussidiaria di Key Patent Innovations Limited.