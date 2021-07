Bmc porta più automazione e sicurezza nelle app mainframe Annunciate novità per le soluzioni Bmc Ami e Bmc Computer, tese a semplificare, e velocizzare le attività DevOps, nonché a evidenziare potenziali vulnerabilità. Pubblicato il 12 luglio 2021 da Redazione

Il mainframe è ancora un approccio tecnologico fondamentale per molte aziende, e anch’esso ha bisogno di soddisfare le due (forse) più importanti esigenze dell’era attuale: la cybersicurezza e l’automazione, in ottica di funzionamento “intelligente”. A questi due bisogno ha pensato Bmc con le ultime novità delle offerte Bmc Automated Mainframe Intelligence (Bmc Ami) e Bmc Compuware, che mettono a disposizione ulteriori strumenti DevOps sia per modernizzare le applicazioni mainframe, automatizzare, orchestrare e gestire i flussi di lavoro nel modo più semplice e agile possibile, sia per potenziare la sicurezza. Uno studio realizzato quest’anno da Forrester Consulting per conto di Bmc ha evidenziato che a detta di tre quarti degli sviluppatori il mainframe ha ancora una grande importanza per l’azienda; otto su dieci, tuttavia, pensano che gli strumenti a disposizione andrebbero migliorati in modo significativo.

Una novità della soluzione Bmc Compuware Ispw è l’integrazione con GitHub Actions e HCL Launch, tesa a consentire maggiore automazione nel processo di sviluppo e distribuzione delle applicazioni mainframe, e dunque una riduzione di costi e complessità. GitHub Actions e HCL Launch estendono le attuali integrazioni incorporate CI/CD in Compuware ISPW, e cioè Jenkins, Git, GitLab, GitHub, VS Code e API REST. “Con GitHub Actions, gli utenti possono ridurre gli errori e migliorare la qualità dell'applicazione impostando pipeline CI/CD con flussi di lavoro automatizzati”, ha spiegato Bmc. “HCL Launch consente agli sviluppatori di orchestrare distribuzioni automatizzate in più ambienti con un solo clic. HCL Launch amplia anche le integrazioni CD esistenti di BMC con Digital.ai Release e CloudBees Flow per rendere le distribuzioni più veloci e facili”. Ora è anche possibile impiegare un plug-in HCL Launch per la soluzione Bmc Ami DevOps per Db2, per acquisire e propagare automaticamente le modifiche al database negli ambienti Db2, in aggiunta a Jenkins e Ibm UrbanCode Deploy.

Altre novità consentono di velocizzare la scoperta di problemi di prestazioni relativi a Java. Bmc Ami Ops Monitor per ambienti Java rileva automaticamente tutte le macchine virtuali Java su sistema operativo z/OS e aiutare a trovare e risolvere rapidamente i problemi che compromettono le prestazioni. In questa soluzione sono state estese le funzionalità che permettono al mainframe di eseguire azioni diagnostiche e visualizzare informazioni sulle API e sui servizi utilizzati dalle macchine virtuali Java.

Altro annuncio riguarda Workflow WiZard, uno strumento sviluppato da Bmc che semplifica l'installazione, la configurazione e la manutenzione dei prodotti software Ibm e di vendor di software indipendenti z/OS. Workflow WiZard è stato accettato come parte di Zowe, la community di Open Mainframe Project, un framework open source integrato ed estensibile per z/OS.

Per quanto riguarda la sicurezza, nella soluzione Ami Security è stato ampliato lo strumento vagliatore delle chiamate del supervisore e sono stati arricchiti i dati Unix System Service (Uss) per evidenziare le chiamate che potrebbero indicare attività dannose e mostrare rapidamente le azioni dell'utente con privilegi di superutente. Si tratta, spiega Bmc, di una soluzione che crea un’ulteriore barriera di difesa contro gli attacchi basati su compromissione degli account privilegiati, spesso tesi a diffondere ransomware, rubare dati o preparare il terreno per attacchi successivi.

“I clienti si affidano a Bmb per supportare la trasformazione del loro mainframe”, ha dichiarato John McKenny, senior vice president e general manager, Intelligent Z Optimization and Transformation di Bmc. “Preveniamo le minacce interne al mainframe, incrementiamo la distribuzione, la qualità, la velocità e l'efficienza del software e rafforziamo la resilienza operativa. Con nuove e ampliate funzionalità per le nostre soluzioni Bmc AMI e Bmc Compuware, i clienti possono continuare a trasformare il mainframe in un hub di innovazione per ogni impresa digitale autonoma”.