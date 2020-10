Canalys: nel Q3 le spedizioni di computer cresciute del 13% Si tratta del miglior risultato degli ultimi dieci anni, con 79,2 milioni di pezzi spediti in tutto il mondo. La classifica è guidata da Lenovo, seguita da HP, Dell, Apple e Acer. Pubblicato il 12 ottobre 2020 da Redazione

Il mercato pc a livello mondiale ha fatto segnare uno strabiliante +12,7 per cento. Il dato, rilevato dalla società di ricerche Canalys, si riferisce al trimestre concluso a fine settembre e rappresenta il miglior risultato degli ultimi dieci anni. In totale sono state vendute 79,2 milioni di unità. Dopo un Q1 debole, la ripresa che si era registrata nel periodo aprile-giugno è continuata nel terzo trimestre. Le spedizioni di notebook hanno toccato 64 milioni di unità (quasi quanto il record del quarto trimestre del 2011, quando le spedizioni furono 64,6 milioni) poiché la domanda ha continuato a crescere a causa della seconda ondata di Covid-19 in molti paesi e le aziende hanno continuato a investire sul lavoro a distanza. Su base annua, la crescita di questo segmento è stata pari al 28,3%, un dato che contrasta con quello dei sistemi desktop, le cui spedizioni si sono ridotte del 26%.

Secondo Canalys, il primo posto è stato riconquistato da Lenovo, con una crescita dell'11,4% che ha portato l’azienda a spedire 19 milioni di pezzi. HP ha registrato una crescita altrettanto rilevante dell'11,9%, assicurandosi il secondo posto con 18,7 milioni di unità spedite. Dell, al terzo posto, ha subito un piccolo calo dello 0,5% nelle spedizioni rispetto a un anno fa. Apple e Acer hanno completato la classifica delle prime cinque, registrando una crescita del 13,2% e del 15% rispettivamente.

“I fornitori, la filiera e il canale hanno ritrovato basi solide, allocando le risorse necessarie alla fornitura di notebook, che continuano a vedere una massiccia domanda da parte di aziende e consumatori”, ha affermato Ishan Dutt, analista di Canalys. “Dopo aver dato la priorità ai mercati ad alto valore e ai grandi clienti nel secondo trimestre, i fornitori hanno potuto rivolgere la loro attenzione alla fornitura di una gamma più ampia di paesi e alle PMI che hanno avuto difficoltà ad approvvigionarsi all'inizio di quest'anno. I governi, che si sono resi conto dell'importanza dell'accesso al PC per mantenere l'attività economica durante questo periodo, sono intervenuti con il supporto finanziario e anche con implementazioni di dispositivi su vasta scala. Canalys prevede che la spesa IT, compreso l'investimento in pc, sarà un motore fondamentale della ripresa economica all'indomani della pandemia”.