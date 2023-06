Canon Italia potenzia la squadra marketing e vendite Nuove nomine nella filiale italiana, a partire da quelle di Giuseppe D’Amelio a country director Itcg. Elisabetta Bisignano guida le attività di canale. Pubblicato il 06 giugno 2023 da Redazione

Il team manageriale di Canon Italia si rinnova e si amplia con nuove nomine, che rientrano in un “intenso piano di sviluppo dell’azienda nei prossimi cinque anni”, stando alle dichiarazioni. Giuseppe D’Amelio diventa country director Itcg, ovvero passa alla guida della divisione Imaging Technologies and Communication Group, dedicata al mondo dell’imaging consumer, professionale e per mercati verticali.

In azienda dal 2015, D’Amelio ha finora ricoperto ruoli di vendita e marketing, mettendo a frutto una preceedente esperienza in aziende come HP, EDS, A.T. Kearney ed Ernst&Young. Più precisamente, all’interno di Canon Italia ha inizialmente guidato la divisione Business Information Services e ha operato in qualità di Ceo per una società del gruppo specializzata in servizi digitali e di Business Process Outsourcing. Dal luglio 2020 ha ricoperto il ruolo di direttore marketing & innovation della divisione DP&S con l’obiettivo di far crescere il business B2B di Canon e sviluppare rapporti strategici con partner e clienti.

“Accolgo con entusiasmo questo nuovo incarico, che unisce la mia passione per la tecnologia al piacere di accogliere nuove sfide di business”, ha dichiarato il nuovo country director Itcg, Giuseppe D’Amelio. “Fin d’ora mi impegno nel contribuire a rinnovare e rinforzare la leadership di Canon nell’imaging e nel printing in Italia con una visione olistica, che unisca digitale e materico per definire nuove esperienze e modelli di business. Sarà quindi mio obiettivo primario definire strategie che valorizzino tutta la nostra offerta, capace di permeare innumerevoli segmenti di mercato. In questo percorso posso contare su una squadra di professionisti estremamente competenti e insieme collaboreremo con clienti e partner per portare innovazione nel futuro dell’imaging”.

Per quanto riguarda le attività di canale, ad Elisabetta Bisignano è stato affidato il ruolo di partner and distributor channel sales director: sarà responsabile di definire l’approccio strategico e le iniziative di canale rivolte a partner, distributori e system integrator, con l’obiettivo di espandere il business e la presenza di Canon sul territorio italiano. Bisignano continuerà a ricoprire anche il ruolo di programme director Consip.

Elisabetta Bisignano, partner and distributor channel sales director di Canon Italia

Teresa Esposito è, invece, la nuova workspace direct sales director. A lei l’incarico di creare specifiche strategie di vendita per favorire la crescita dei prodotti e servizi di Canon per gli ambienti di lavoro, la collaborazione, la sicurezza e la gestione documentale.

Il ruolo di production printing direct sales director va a Federico Martella, che avrà il compito di “sviluppare e attuare una solida strategia di vendita nell’ambito della stampa di produzione”. Davide Balladore, infine, assume l’incarico di marketing & innovation director: veterano di Canon (per cui lavora dal 1997), avrà la responsabilità di supporterà il percorso di crescita del business DP&S dell’azienda e di promuovere iniziative di brand awareness su clienti finali e partner.