Carlo Barlocco guida le attività B2B di Motorola in Europa Il manager, già executive director, è stato promosso nel ruolo di head of Emea B2B Emea, la nuova divisione appena creata dall’azienda sussidiaria di Lenovo. Pubblicato il 10 marzo 2023 da Redazione

Nuova nomina al vertice di Motorola, e la notizia interessa direttamente le attività business-to-business della società sussidiaria di Lenovo: Carlo Barlocco, già executive director, è stato promosso nel ruolo di head of Emea B2B per guidare la neonata struttura B2B della regione. Il nuovo incarico è effettivo dall’inizio di quest’anno ma è stato ufficializzato ora. Balocco conserva anche il precedente ruolo di direttore esecutivo, che ricopre dal 2019.



A quell’anno risale il suo ingresso in Motorola e da allora Barlocco si è occupato di far crescere il marchio di soluzioni per la telefonia nel nostro Paese, e con “ottime performance”, fa sapere l’azienda. A lui il merito di aver saputo valorizzare l’integrazione e la sinergia con le diverse attività e tecnologie del gruppo Lenovo. Inoltre Barlocco ha saputo mettere in campo la strategia di riposizionamento del marchio Motorola, focalizzata sui mercati europei.



In Italia, in particolare, ha anche saputo sviluppare un “modello vincente in ambito B2B”, vincendo alcune gare importanti su clienti di grandi dimensioni. Adesso Barlocco potrà esportare questo stesso modello in altri mercati della regione Emea e aiutare Motorola a raggiungere l’obiettivo prefissato, ovvero un raddoppio della market share nel segmento B2B nel breve termine.



Il manager può contare non solo sugli anni trascorsi in Motorola ma anche sulla sua precedente esperienza in ruoli apicali in aziende di telefonia, come quello di presidente di Samsung Electronics Italia. Nell’azienda sudcoreana ha trascorso ben 18 anni.



A Barlocco riporteranno gli account manager B2B locali, i country manager della regione Emea, il nuovo senior sales manager Richard Wills (operativo dal Regno Unito e anch’egli promosso da un precedente ruolo nelle vendite) e Alejandro Sanchez, business development manager per ThinkShield (la piattaforma di protezione dati di Lenovo).