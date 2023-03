ChatGPT salirà a bordo delle automobili di General Motors Il produttore di auto statunitense ha grandi progetti per una tecnologia di chatbot a interfaccia vocale, che sarà integrata con il cloud di Microsoft. Pubblicato il 13 marzo 2023 da Redazione

L’intelligenza artificiale di ChatGPT si prepara a colonizzare anche il mondo delle automobili. General Motors (GM) sta esplorando l’utilizzo di chatbot a interfaccia vocale all’interno della collaborazione in corso con Microsoft, come svelato dal sito Web Semafor e poi confermato a Reuters da Scott Miller, vicepresidente dell’azienda produttrice di autoveicoli.



“ChatGPT sarà ovunque”, ha dichiarato Miller, ricalcando un po’ la promessa fatta già tempo fa da Satya Nadella sulla futura ubiquità dell’intelligenza artificiale nell’offerta di Microsoft. Oggi, grazie all’investimento in OpenAI, la società di Redmond sta portando i modelli di intelligenza artificiale generativa e il chatbot più famoso del momento all’interno di diversi suoi prodotti e servizi, tra cui Azure, Bing e Dynamics 365.



In futuro, sulle vetture Chevrolet, Cadillac, Buick e Gmc prodotte da General Motors sarà possibile rivolgersi a un chatbot che risponderà a comandi vocali in modo molto più sofisticato di quanto non facciano, già oggi, assistenti virtuali come Siri o Google Assistant. Il chatbot alimentato dalla tecnologia di OpenAI si integrerà con i servizi cloud di Azure.



Per fare che cosa? Per esempio per dare risposte sul funzionamento dell’auto (risposte che normalmente andrebbero cercate in un manuale di guida), per aiutarci a sostituire una gomma bucata (magari riproducendo un video tutorial sullo schermo del sistema di infotainment), oppure per sbloccare l’apertura di un garage, per fissare un appuntamento dal meccanico o per ricordarci appuntamenti in agenda. GM assicura che le future automobili saranno “molto più abili e complessivamente innovative sulle tecnologie emergenti”.