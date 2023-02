Cisco annuncia un impegno decennale per le competenze digitali Attraverso il programma Networking Academy e un accordo con Randstad, Cisco punta a formare 25 milioni di persone nel corso di dieci anni. Pubblicato il 13 febbraio 2023 da Redazione

Il problema delle competenze digitali è ben noto e non può essere risolto dall’oggi al domani. Basti citare le stime del World Economic Forum, secondo cui nei prossimi tre anni l’evoluzione tecnologica e l’automazione causeranno la perdita di 85 milioni di posti di lavoro ma contemporaneamente ne creeranno 97 milioni di nuovi. Per rispondere alla domanda serviranno però competenze digitali evolute, specie su aree come la data science, l’intelligenza artificiale, la programmazione software, la cybersicurezza.

Per affrontare il problema Cisco ha annunciato una strategia decennale: da qui al 2033 dovrà contribuire alla formazione di 25 milioni di persone nel mondo. Il totale include 2,6 milioni di persone residenti in Europa. Annunciata ad Amsterdam in occasione del recente evento “Cisco Live 2023”, la strategia sarà portata avanti attraverso il programma Networking Academy di Cisco, che ha da poco compiuto 25 anni.

Dalla sua nascita, il programma ha contribuito a formare 17,5 milioni di studenti in 190 Paesi del mondo, di cui 120 nella regione Emea. Qui, in particolare, Cisco ha coinvolto più di 6,3 milioni di studenti e ha siglato accordi con 5.800 istituzioni educative e organizzazioni cha hanno offerto od offrono corsi della Networking Academy. Presente in Italia dal 1999, il programma da noi ha formato oltre 320mila studenti e Cisco punta a coinvolgerne altri 200mila nel corso dei prossimi tre anni.

“Abbiamo bisogno di persone con le competenze digitali giuste per uno sviluppo economico sostenibile e sicuro e per creare una società più giusta”, ha commentato Guy Diedrich, senior vice president and chief innovation officer di Cisco. “Formare nuovi talenti nei vari territori è critico per l’inclusione sociale a lungo termine e per la resilienza economica. Ci vuole un intero ecosistema che collabori per arrivare a questo obiettivo. È grazie alle partnership tra Cisco Networking Academy e le organizzazioni locali che abbiamo avuto un impatto positivo sulla vita di 17,5 milioni di persone negli ultimi 25 anni”.

(Immagine: Cisco Systems)

“In tutta l’area Emea c’è carenza di competenze digitali e questo dovrebbe essere motivo di preoccupazione per tutti”, ha detto Wendy Mars, presidente per la regione Emea di Cisco. “Senza un ricco bacino di talenti sarà più difficile continuare ad accelerare la trasformazione digitale. Sono orgogliosa di quanto ha fatto finora Cisco Networking Academy e non vedo l’ora di dare il benvenuto a molte altre persone specializzate nel settore Ict provenienti dalle più diverse origini e storie”.

Cisco ha anche annunciato un accordo con una delle principali società di risorse umane, Randstad: insieme, le due aziende, dovranno riqualificare e aggiornare le competenze di 300.000 persone in ambito cybersecurity, programmazione e automazione delle infrastrutture. La collaborazione, già attiva in Italia e nei Paesi Bassi, sarà estesa ad altri Paesi nel corso di quest’anno. “Siamo molto orgogliosi di collaborare con Cisco per dare ai talenti di domani le skill necessarie per avere successo in un contesto professionale che cambia velocemente”, ha commentato Chris Heutink, chief operating officer di Randstad. “Con partnership come questa aiutiamo le persone a trasformare le competenze acquisite in opportunità, portandole dalla formazione al lavoro”.