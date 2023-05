Cloud e cybersicurezza protagonisti al VeeamON Tour Veeam organizza a Roma il 13 giugno e a Milano il 15 giugno due appuntamenti dedicati a backup, ripristino e disaster recovery. Presenti manager, partner e clienti. Pubblicato il 29 maggio 2023 da Redazione

Cloud e cybersicurezza saranno protagonisti nelle due tappe del VeeamON Tour, due appuntamenti dedicati da Veeam a tutti i suoi partner di canale. In programma a Roma il 13 giugno e a Milano il 15 giugno, le due giornate prevedono una mattinata di discussioni e momenti di networking, in cui sarà possibile approfondire i temi della protezione dei dati, del backup, del ripristino post attacco, del ransomware.

I partecipanti potranno incontrare altri partner dell’ecosistema Ict ma anche i manager di Veeam operativi in Italia, dalle figure legate al canale a quelle più tecniche. Sarà possibile, inoltre, ascoltare le testimonianze di aziende clienti che racconteranno come applicano ogni giorno la Data Platform di Veeam nel proprio contesto per una efficace strategia di difesa preventiva e reattiva.

Sia per l’evento di Roma sia per quello di Milano, dopo la registrazione, l’accoglienza e un momento da dedicare al networking, la giornata si aprirà alle ore 10 con il benvenuto ufficiale e sessioni dedicate alla strategia e alla visione di Veeam, alle testimonianze dei clienti, alle alleanze di canale e a un’anteprima delle prossime novità in arrivo nell’offerta. L’agenda si chiuderà intorno alle 12.50, lasciando spazio al pranzo e a un ultimo momento di networking.



Tra i relatori saranno presenti, tra gli altri, anche il country manager Stefano Cancian, la channel manager per l’Italia, Elena Bonvicino, e il regional alliance manager Luigi Semente di Veeam, e ancora rappresentanti di aziende partner o clienti come Lenovo, Red Hat, Cloudian, Scality, Pure Storage, Infinidat, Exagrid e Quantum.

Il duplice evento è organizzato in collaborazione con Computer Gross, Systematika e V-Valley. Il primo dei due appuntamenti del VeeamON Tour è fissato il 13 giugno alle 9.30 all’hotel Belstay Roma Aurelia. Si replica due giorni dopo alla stessa ora a Milano, nel centro eventi Gadames 57.