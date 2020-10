Cloud sotto controllo in pochi click, la promessa di Dell La società texana ha presentato Cloud Console, un nuovo servizio (per ora in preview) che permette di aggiungere o togliere risorse e di spostare workload all’interno degli ambienti IT ibridi. Pubblicato il 21 ottobre 2020 da Redazione

Dell Technologies ci aiuta a combattere la frammentazione, le complicazioni, le difficoltà tecniche e le perdite di tempo, permettendoci di avere sotto controllo tutte le risorse IT aziendali e di gestirle in pochi click. Il ricorso al cloud, anzi solitamente ai cloud di differenti fornitori, ha contribuito a creare nelle aziende degli ambienti eterogenei, distribuiti su diverse infrastrutture dentro e fuori dal “perimetro”. Semplificare la gestione delle risorse IT è una delle promesse racchiuse negli ultimi annunci della società texana, fatti nel corso dell’evento (quest’anno solo virtuale) Dell Technologies World: tra le novità spicca un servizio che permette di controllare in modo centralizzato i deployment on-premise, di cloud ibrido e multi-cloud.

Cloud Console, questo il nome, è disponibile da oggi come preview pubblica accessibile tramite Web per alcuni selezionati clienti. L’interfaccia Web del servizio permette di aggiungere o togliere risorse dall’ambiente IT dell’azienda, di spostare i workload dall’on-premise all’off-premise e viceversa, nonché di acquistare da un marketplace ulteriori prodotti, servizi e soluzioni. In tutti i casi, assicura Dell, bastano pochi click e per lo spostamento dei workload, in particolare, intervengono come mediatori gli strumenti di Vmware Vfc (Vmware Cloud Foundation).

Il servizio si connette alle infrastrutture dei tre principali provider di cloud pubblico, cioè Google, Microsoft (Azure) e Amazon (Aws). Tra vantaggi c’è ovviamente quello della semplificazione gestionale, ma anche quello di non dover necessariamente delegare ai tre fornitori alcune attività di controllo operativo delle risorse allocate sulle loro infrastrutture. Nelle parole di Sam Grocott, senior vice president del marketing di Dell Technologies, Cloud Console è una piattaforma online che fornisce “un’esperienza uniforme e senza interruzioni con cui i clienti possono gestire l’intero percorso del cloud e dell’as-a-service”.

Questo nuovo servizio rientra nella più ampia strategia denominata Project Apex, con la quale Dell Technologies punta a offrire ai suoi clienti una “esperienza semplice e self-service” in tutti i passaggi, dalla ricerca all’acquisto del prodotto, dal deployment alla gestione, fino all’ottimizzazione. Per la prima metà del 2021 è previsto il lancio di nuove soluzioni di “storage as-a-service”.