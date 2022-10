Cloudera, Alessandra Brancaccio guida le attività per i partner La manager entra in Cloudera dopo quasi dieci anni in Hpe Italia: ricoprirà il ruolo di partner sales account manager Italia e Iberia. Pubblicato il 04 ottobre 2022 da Redazione

Nuova nomina in Cloudera: Alessandra Brancaccio è stata scelta per il ruolo di partner sales account manager Italia e Iberia. Avrà il compito di coordinare le

attività rivolte ai partner di canale in Italia, Spagna e Portogallo, puntando a far crescere sia il business di Cloudera sia quello dell’ecosistema.



“In Cloudera diamo grande importanza alle relazioni con i partner”, ha commentato Fabio Pascali, regional vice president Italy dell’azienda, “in modo che i nostri clienti possano sfruttare al meglio gli strumenti che hanno a disposizione per estrarre il massimo valore dai loro dati. La nomina di Alessandra va nella direzione di un costante rafforzamento dei legami con il canale e di un ulteriore miglioramento del nostro ecosistema”.

“Condivido pienamente la visione di Cloudera secondo cui i dati possono rendere possibile ciò che è impossibile”, ha dichiarato Brancaccio. “E per questo è essenziale condividere conoscenze, insight e strategie con i nostri partner. Sono sicura che insieme raggiungeremo grandi risultati”.

La manager entra in Cloudera dopo un’esperienza quasi decennale in Hpe Italia, dove ha ricoperto gli incarichi di Partner Business Manager e di Sales Specialist. Porta in dote forti competenze sul cloud ibrido, sull’edge e sulle tecnologie basate sui dati.