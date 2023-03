Cohesity sceglie Kit Beall come chief revenue officer Il manager vanta decenni di esperienza all’interno di aziende come Vmware, Cisco e Uhana. Pubblicato il 28 marzo 2023 da Redazione

Nuova nomina in Cohesity, società californiana specializzata in tecnologia per la gestione e la sicurezza dei dati, guidata in Italia da Albert Zammar (in qualità di director Southern Europe). Per il ruolo di chief revenue officer è stato scelto Kit Beall, manager che vanta decenni di esperienza nel campo delle vendite, nel rapporto con i clienti e nello sviluppo del business, oltre che competenze in ambito software, cloud, sicurezza, intelligenza artificiale (AI) e servizi gestiti. Inoltre è un esperto di tecnologia VoIP, al punto da aver registrato un brevetto in quest’ambito.



Laureato in Economics and Computer Science al Gettysburg College (Pennsylvania), Beall ha lavorato dodici anni in Cisco, ricoprendo da ultimo il ruolo di Vicepresidente delle vendite per il cloud e i servizi gestiti dell’azienda. Inoltre è stato Chief Operations Officer e Senior Vice President of Global field sales di Uhana, società (in seguito acquisita da Vmware) che ha sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale per reti mobili. Per Vmware è stato vice president of Global Accounts and Telco.



Nel nuovo ruolo di direttore finanziario di Cohesity, Beall utilizzerà la sua vasta esperienza internazionale per supervisionare le funzioni di vendita e gestione dei partner della società a livello mondiale. “Conosco Kit Beall da molti anni”, ha dichiarato il Ceo e presidente, Sanjay Poonen, “e ho avuto modo di apprezzare la sua capacità di comprendere le esigenze dei clienti e collegarle alle innovazioni tecnologiche capaci di portare risultati aziendali importanti. Beall è orientato ai risultati, opera come agente di cambiamento nelle imprese e porta in Cohesity forti relazioni con i clienti e i partner. Inoltre, ha il dono unico di essere strategicamente rilevante per i clienti e allo stesso tempo di conoscere a fondo i dettagli operativi, un’abilità preziosa per guidare una moderna operazione sul campo. Beall sarà una risorsa fondamentale nel mio team di leadership e sono lieto di averlo nel nostro team”.



“Sono entusiasta di entrare a far parte di Cohesity in questa fase importante dell’evoluzione dell’azienda”, ha dichiarato il nuovo Cfo. “Da tempo considero Cohesity la migliore tecnologia del settore e stimo profondamente il suo Ceo, il fondatore, il consiglio di amministrazione e il management team. Cohesity si trova nella posizione perfetta per rispondere a tre dei problemi aziendali più prioritari oggi: sicurezza, cloud e gestione dei dati. Offre un approccio radicalmente semplice, ma altamente differenziato per mettere al sicuro, proteggere e ricavare valore dai dati. Non vedo l’ora di aiutare clienti e partner ad avere successo e di lavorare con questo team di incredibile talento”.