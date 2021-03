Come gestire le aziende nel 2021? Appuntamento online con Forum Bilancio Il dodicesimo forum annuale di Wolters Kluver dedicato ai commercialisti, organizzato in collaborazione con Andaf, quest'anno è un webinar. Pubblicato il 03 marzo 2021 da Redazione

Oggi come non mai la gestione finanziaria delle imprese e il bilancio sono temi di forte attualità. Sarà possibile approfondirli nel webinar, in diretta streaming oggi alle 14.00, del dodicesimo Forum Bilancio, appuntamento annuale organizzato da Andaf (Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari), Ipsoa e Wolters Kluwer, e dedicato ai commercialisti e ai professionisti del settore finanziario. Il programma del webinar è accreditato per la formazione professionale continua da parte dell’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili.

Saranno presenti Roberto Mannozzi , presidente di Andaf, Carmine Scoglio, v i ce presidente dell'associazione e responsabile dei servizi amministrativi di Poste Italiane SpA, e Paola Maiorana, direttore della Scuola di formazione IPSOA di Wolters Kluwer. Daranno il loro contributo alla discussione anche docenti universitari ed esperti del settore, che approfondiranno alcune delle tematiche di maggiore attualità del settore: si parlerà della Legge di Bilancio 2021 , dell’ impairment test alla luce delle ricadute della pandemia di covid-19, degli effetti nel bilancio OIC e IFRS delle moratorie e delle rinegoziazioni di debiti, leasing e contratti di affitto .

Il Forum sarà anche occasione per analizzare e interpretare gli strumenti normativi disponibili per la continuità aziendale in presenza di perdite rilevanti. Una sessione sarà inoltre dedicata alle B-Corp e Società Benefit con analisi delle novità normative e agenda ONU 2030. Il pomeriggio di lavori si concluderà con la tavola rotonda dedicata a“Fisco in bilancio e bilancio sul fisco nazionale e internazionale”.

Attraverso il Forum Bilancio, Wolters Kluwer vuole affiancare i commercialisti dando vita a un momento di confronto sulle tematiche più attuali e di maggiore spessore che quotidianamente si trovano ad affrontare, oltre che supportarli con le proprie soluzioni innovative dedicate al settore, quali One Fiscale e Genya Bilancio.