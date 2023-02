Con Cisco Webex si possono misurare le emissioni di CO2 La nuova funzione Carbon Emissions Insights permette di creare report sui consumi e sulle emissioni di gas serra dei dispositivi Cisco. Pubblicato il 10 febbraio 2023 da Redazione

Cisco Webex si aggiunge alle sempre più numerose tecnologie che aiutano utenti e aziende a misurare le emissioni di gas serra, ponendo le basi per raggiungere obiettivi di sostenibilità. Nella dashboard Webex Control Hub sarà integrata prossimamente (entro l’estate) una nuova funzionalità chiamata Carbon Emissions Insights, che permette di creare report sui i consumi energetici stimati e sulle emissioni di anidride carbonica equivalente (CO2e) prodotte dai dispositivi di Ucc di Cisco.



I valori vengono calcolati in base a formule di enti governativi riconosciuti, come l'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti. Una caratteristica che distingue la soluzione di Cisco da altre in circolazione è che può generare anche report sulle emissioni Scope 2 (quelle dovute all’acquisto e consumo di elettricità) e allo stesso tempo fornire consigli su come ottimizzare i consumi energetici dei dispositivi Cisco.



Inoltre è possibile osservare l'andamento delle emissioni nel tempo, per tener traccia dei progressi compiuti rispetto agli obiettivi di sostenibilità. Alla luce degli insight ottenuti, gli amministratori IT possono utilizzare funzioni di Webex come Office Hours di Webex per ridurre il consumo energetico dei dispositivi.



Quando disponibile, all’interno del cruscotto gestionale di Webex, Carbon Emissions Insights verrà sarà abilitata di default per gli amministratori IT. I dati potranno essere esportati attraverso Api e integrati negli strumenti di reporting sulla sostenibilità usati in azienda.



La nuova funzionalità rientra nella strategia di sostenibilità di Cisco, mirata ad azzerare le proprie emissioni di gas serra entro il 2040. Come obiettivo intermedio, già entro il 2025 la totalità dei nuovi prodotti e dei nuovi imballaggi dovranno essere realizzati secondo i principi di progettazione circolare. Oggi è già attivo per clienti, partner e dipendenti di Cisco un programma chiamato Takeback and Reuse Program, che permette a clienti, partner e dipendenti di Cisco di restituire l’hardware usato affinché venga riutilizzato o riciclato. L’azienda ha anche in programma di realizzare futuri modelli di telefoni IP della serie 8800 con il 100% di resina riciclata post-consumo: questo permetterà di evitare l’uso di tremila tonnellate di plastica pura all’anno.





"Cisco è costantemente impegnata nel generare un impatto positivo e più sostenibile in tutto il mondo", ha commentato Jeetu Patel, executive vice president e general manager, security and collaboration di Cisco. "Progettiamo prodotti e soluzioni secondo i principi del design circolare e ciò è fondamentale per aiutare i nostri clienti a raggiungere i loro obiettivi in materia di ambiente, sostenibilità e governance, e siamo l'unica azienda a offrire una funzione di questo tipo".