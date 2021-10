Con il programma partner di Arrow si cresce con il cloud Il nuovo programma consente ai partner tecnologici di canale di rendere scalabili le proprie soluzioni Software-as-a-Service (SaaS). Pubblicato il 28 ottobre 2021 da Redazione

Fa il suo debutto il nuovo programma di canale di Arrow Electronics, rivolto ai partner tecnologici della regione Emea, in particolare agli Independent Software Vendor (Isv) e a tutti coloro che propongono soluzioni software-as-a-service (SaaS). Il cloud è protagonista, e non a caso il programma è stato battezzato "Cloud Innovation Factory": permette, infatti, ai partner di espandere, migliorare e rendere scalabili le proprie soluzioni SaaS nel cloud. Attraverso l’inserimento a listino e la valorizzazione delle nuove soluzioni, i partner potranno sviluppare la programmazione strategica delle proprie attività.

Con questa nuova strategia Arrow intende rafforzare le relazioni con il canale in ottica “partner-centrica”. Il programma include, inoltre, alcuni servizi “pensati appositamente per aiutare i partner a far crescere le rispettive imprese, con un impegno a innovare continuamente per adattarsi alle mutevoli richieste dei clienti che cercano applicazioni SaaS per rispondere alle esigenze di scalabilità”, ha fatto sapere l’ufficio stampa di Arrow.

Sarà coperto ogni aspetto, dallo sviluppo della value proposition, alle sessioni di training e ai servizi di consulenza, senza tralasciare le iniziative di marketing, la generazione della domanda e le best practice di ogni vendor. Attraverso i propri team dedicati in Emea, Arrow continuerà a supportare i technology partner nel promuovere le soluzioni cloud, per aiutarli a sfruttare la scalabilità delle soluzioni già pronte, a integrarsi nei marketplace, ad applicare meglio i modelli di sottoscrizione.

“Siamo entusiasti di essere parte del Cloud Innovation Factory di Arrow”, ha dichiarato Paul Collins, chief technical officer di Spica Technologies. “Abbiamo sempre avuto un fantastico supporto dal team di Arrow per rafforzare le nostre skill tecnologiche sul cloud di base. Il programma Cloud Innovation Factory offre enormi opportunità di canale per un Isv come il nostro, per accelerare i piani di crescita in nuovi mercati e territori, raggiungendo una rete più ampia di partner complementari pronti a integrare la nostra piattaforma Digital Workplace Experience e le app nelle loro proposte a valore".