Con Microsoft Teams riunioni ovunque, anche in auto Grazie al supporto a CarPlay, chi possiede un dispositivo compatibile potrà utilizzare il servizio anche dal proprio veicolo. Inoltre l’interfaccia si rinnova e si potranno trasferire facilmente le chiamate tra desktop e device mobili. Pubblicato il 02 dicembre 2020 da Redazione

Microsoft sta rivedendo e ampliando le funzionalità di Teams. Tra queste il supporto a CarPlay, per utilizzare il servizio anche mentre si è in macchina, il rinnovamento grafico dell'interfaccia relativa al menu delle chiamate e della cronologia relativa alle chat, e la possibilità di trasferire le chiamate tra desktop e dispositivi mobili.

La nuova interfaccia mostrerà i contatti, i messaggi vocali e la cronologia delle chiamate in un'unica “schermata”: questo dovrebbe facilitare l’utilizzo di un device mobile, in sostituzione del telefono fisso. Inoltre sarà possibile trasferire le chiamate tra dispositivi mobili e desktop, consentendo alle persone di spostarsi nel mezzo di una chiamata audio o video. L'app Teams consentirà di partecipare senza audio su un device aggiuntivo o semplicemente trasferire la chiamata e terminarla automaticamente su altri dispositivi. Questa specifica funzionalità, come spiega l’azienda, sarà disponibile all'inizio del 2021.

Non ultimo il supporto a CarPlay di Apple. Questo permetterà, a chi ha un’auto con un dispositivo compatibile, di utilizzare il servizio anche dalla propria autovettura: quando si è in viaggio, per esempio, senza bisogno di usare il portatile o lo smartphone. Con Siri, l’assistente vocale Apple, si potrà avviare una chiamata o rispondere a quelle in arrivo. Non è chiaro, invece, quando Microsoft Teams supporterà Android Auto.

Infine sarà anche possibile registrare riunioni su SharePoint o OneDrive, con una maggiore flessibilità rispetto al solo servizio Stream di Microsoft. Ciò renderà anche più semplice condividere chiamate o trascrizioni con persone esterne al gruppo di Teams.