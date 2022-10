Con Qnap si crea una infrastruttura IT virtualizzata multi-sito Presentanti due nuovi sistemi serie QuCPE-303x (i modelli QCPE-3032 e QCPE-3034m) con tecnologie di Sd-Wan, virtualizzazione delle funzioni di rete e una piattaforma di gestione cloud. Pubblicato il 28 ottobre 2022 da Redazione

Qnap presenta nuovi dispositivi per la virtualizzazione “in locale”, definiti Network Virtualization Premise Equipment. La serie QuCPE-303x, composta dai modelli QCPE-3032 e QCPE-3034m racchiude tecnologie di Sd-Wan, virtualizzazione delle funzioni di rete (Nfv, Network Functions Virtualization) e una piattaforma di gestione cloud per consentire di creare una infrastruttura IT virtualizzata multi-sito. Una soluzione rivolta in particolare alle piccole aziende, alle micro imprese e alle filiali.

A distinguere queste macchine è, in particolare, la loro tecnologia di concatenamento dei servizi VM/VNF visualizzati. La piattaforma di gestione Amiz Cloud consente al personale IT di distribuire e gestire in modo efficiente più QuCPE e dispositivi edge collegati. I sistemi QuCPE-303x impiegano, inoltre tecnologie di Intel per l’accelerazione hardware della rete e integrano funzioni di sicurezza.

Diventa così possibile creare una infrastruttura di rete virtualizzata multi-sito agile, affidabile e gestita con provisioning “zero touch”. Usando il Network Service Composer, che dispone di concatenamento dei servizi e topologia visualizzata, al personale IT bastano pochi minuti per completare l’implementazione dell’infrastruttura di rete virtuale.

I due modelli si differenziano per alcune specifiche tecniche. QuCPE-3034 è dotato di processore Intel Atom Refresh C3758R a otto core, 16 GB di memoria DDR4, otto porte 2,5 GbE RJ45 e quattro porte in fibra 10GbE SFP+. Il modello il QuCPE-3032 impiega, invece, un processore Intel Atom Refresh C3558R quad-core, 8 GB di memoria DDR4, otto porte 2,5 GbE RJ45 e due porte in fibra 10GbE SFP+. Su entrambe le varianti sono presenti due slot SSD e tecnologie di accelerazione hardware Intel QAT, Smart NIC SR-IOV e DPDK per migliorare la disponibilità di banda, le prestazioni di calcolo per la virtualizzazione e le funzioni di l’efficienza della trasmissione SD-WAN e VPN.QNE Network per Vnf, macchine virtuali e container. A bordo c’è il sistema operativo QNE Network, che intregra la tecnologia di SD-Wan di Qnap e il software di gestione Amiz Cloud.

Queste macchine possono essere usate per creare una mesh Vpn multi-sito crittografata oppure per ottimizzare la banda di trasmissione tramite il cloud, potendo così gestire da remoto dispositivi edge multi-sito, hosting di Vm e applicazioni in container. Inoltre, tramite HybridMount, il QuCPE-303x può montare l’archiviazione cloud su un Nas virtuale e connettersi a un altro sistema Nas di Qnap con maggiore spazio di archiviazione per il salvataggio dei dati di servizio virtuali. QuCPE-303x vanta anche funzioni di sicurezza e funzioni anti manomissione di livello militare.